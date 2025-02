Trotz Rückschlag durch Kreuzbandriss – Jens Eeten bleibt bei Pewsum

Der 27-Jährige Eeten kam vor der Saison von RSV Visquard zum TuS und brachte sich in seiner ersten Saison direkt mit starken Leistungen ein. 21 Einsätze standen am Ende der Saison auf seinem Konto, in denen er starke fünf mal traf und einen weiteren Treffer vorbereitete – für einen Defensivspieler eine bemerkenswerte Statistik. Auch in dieser Saison lief es ebenfalls zunächst äußerst erfolgreich für Eeten. Zum Anfang der Saison kam er vier mal zum Einsatz und freute sich über ein Tor und einen Assists. Dann der Rückschlag. Eeten erleidet einen Kreuzbandriss und befindet sich seit Mitte letzen Jahres in der Aufbauphase. Der Prozess wird auch voraussichtlich noch bis Ende 2025 andauern, weshalb er dem Team von Trainer Jonas Petersen in diesem Jahr wohl nicht mehr zu Verfügung stehen wird. Um so positiver ist nun das Zeichen der Anerkennung, in Form der frühzeitigen Verlängerung. Der Verein schätzt neben seiner fußballerischen Qualität, die Siegermentalität, die Eeten mit auf den Platz bringt. Jetzt steht also fest, dass sobald Jens Eeten wieder auf den Beinen ist, er sich beim TuS Pewsum zurück zu gewohnter Stärke kämpfen wird.