– Foto: Timo Babic

Trotz Roter Karte! Dritte Niederlage in Folge für TSV Bargteheide Wohlert hadert mit Zweikampfverhalten und verpasster Überzahl-Nutzung Verlinkte Inhalte LL Holstein Lägerdorf Bargteheide

Der TSV Bargteheide steckt nach einem ordentlichen Saisonstart erstmals in der Landesliga Holstein in einer Ergebniskrise. Am 9. Spieltag unterlag der Aufsteiger dem TSV Lägerdorf mit 1:2 (0:0) und rutscht damit in der Tabelle auf Rang zwölf ab. Die dritte Niederlage in Serie war erneut vermeidbar – und fiel in eine Phase, in der Bargteheide erneut zu passiv agierte.

Trainer Michel Wohlert hatte vor der Partie vor dem „cleveren Ball“ der Gäste gewarnt – und sollte recht behalten. Zwar gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichen, doch nach dem Seitenwechsel wurde Lägerdorf griffiger – und nutzte eine kurze Schwächephase der Hausherren eiskalt aus: Zunächst traf Marvin Joachimsmeier in der 65. Minute zur Führung, nur drei Minuten später erhöhte Maximilian Strudthoff auf 2:0. Sa., 20.09.2025, 13:00 Uhr TSV Bargteheide Bargteheide TSV Lägerdorf Lägerdorf 1 2 Abpfiff

„Nach 20 Minuten haben wir das Spiel gut angenommen und dann mal mindestens auf Augenhöhe gespielt“, resümierte Wohlert. „Aber in der zweiten Halbzeit lassen wir wieder nach, vor allem im Zweikampfverhalten.“ Besonders ärgerlich: Das zweite Gegentor fiel nach einem Einwurf, der laut Wohlert eigentlich dem TSV Bargteheide hätte zugesprochen werden müssen. „Aber das ändert nichts daran, dass wir trotzdem wach sein müssen.“ In der 74. Minute wurde Lägerdorfs Abwehrspieler Christian Ostertag nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Doch trotz rund 20 Minuten in Überzahl kam von Bargteheide zu wenig. „Wir haben in dieser Phase nicht einmal aufs Tor geschossen“, ärgerte sich der Trainer. Erst in der Nachspielzeit gelang Joey Jos Van Unen der Anschluss, der aber zu spät kam, um dem Spiel noch eine Wendung zu geben.