Trotz Roter Karte! Dritte Niederlage in Folge für TSV Bargteheide

Der TSV Bargteheide steckt nach einem ordentlichen Saisonstart erstmals in der Landesliga Holstein in einer Ergebniskrise. Am 9. Spieltag unterlag der Aufsteiger dem TSV Lägerdorf mit 1:2 (0:0) und rutscht damit in der Tabelle auf Rang zwölf ab. Die dritte Niederlage in Serie war erneut vermeidbar – und fiel in eine Phase, in der Bargteheide erneut zu passiv agierte.
Trainer Michel Wohlert hatte vor der Partie vor dem „cleveren Ball“ der Gäste gewarnt – und sollte recht behalten. Zwar gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichen, doch nach dem Seitenwechsel wurde Lägerdorf griffiger – und nutzte eine kurze Schwächephase der Hausherren eiskalt aus: Zunächst traf Marvin Joachimsmeier in der 65. Minute zur Führung, nur drei Minuten später erhöhte Maximilian Strudthoff auf 2:0.
„Nach 20 Minuten haben wir das Spiel gut angenommen und dann mal mindestens auf Augenhöhe gespielt“, resümierte Wohlert. „Aber in der zweiten Halbzeit lassen wir wieder nach, vor allem im Zweikampfverhalten.“ Besonders ärgerlich: Das zweite Gegentor fiel nach einem Einwurf, der laut Wohlert eigentlich dem TSV Bargteheide hätte zugesprochen werden müssen. „Aber das ändert nichts daran, dass wir trotzdem wach sein müssen.“
In der 74. Minute wurde Lägerdorfs Abwehrspieler Christian Ostertag nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Doch trotz rund 20 Minuten in Überzahl kam von Bargteheide zu wenig. „Wir haben in dieser Phase nicht einmal aufs Tor geschossen“, ärgerte sich der Trainer. Erst in der Nachspielzeit gelang Joey Jos Van Unen der Anschluss, der aber zu spät kam, um dem Spiel noch eine Wendung zu geben.
Lägerdorf hingegen baut seine starke Saison weiter aus und bleibt mit jetzt 16 Punkten im oberen Drittel der Tabelle. Bargteheide hingegen muss nicht nur Punkte, sondern auch Selbstvertrauen sammeln – und vor allem Konstanz in der Leistung. Positiv bleibt, dass die Mannschaft trotz Rückständen nie aufgibt – doch für Zählbares muss die Fehlerquote weiter sinken.
Am kommenden Spieltag braucht es dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht vollends in den Tabellenkeller zu rutschen.
TSV Bargteheide – TSV Lägerdorf 1:2
TSV Bargteheide: Louis Hinze, Jakob Laurenz Henk, Alex Tom Krüger, Nils Fritzsche (46. Joey Jos Van Unen), Theodor Oskar Hagelstein (63. Colin Hilpert), Fynn Bartsch (66. Sandro Schönberger), Lenas Jahn, Malte Kentzler, Miles Kinnigkeit (46. Florian Philipp Laue), Luca Maximilian Schulz - Trainer: Michel Wohlert
TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Merten Kunter (32. Marvin Joachimsmeier), Tobias Granert, Christian Ostertag, Daniel Ondja A Onono, Jonas Bischoff, Julian Bossauer (79. Edwart Jauk), Moritz Maximilian Kreth (57. Pascal Dominic Ritter), Albion Krasniqi, Maximilian Strudthoff (87. Husseini Said Mortaza), Mike Loschizki - Trainer: Michael Blume
Schiedsrichter: Thorsten Reinke - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Marvin Joachimsmeier (65.), 0:2 Maximilian Strudthoff (68.), 1:2 Joey Jos Van Unen (90.)
Gelb-Rot: Christian Ostertag (74./TSV Lägerdorf/)