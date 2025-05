Trotz Rotation zum letzten Heimsieg

Noch zwei Spiele stehen in der Regionalliga West für das U-15-Team von Ratingen 04/19 in der laufenden Spielzeit auf dem Programm. Am Samstag absolviert die Mannschaft von Andreas Voss ihr letztes Heimspiel der Saison. Um 15 Uhr empfängt man den Tabellenachten Viktoria Köln im Stadtwerke Sportpark in Ratingen. Nach zwei Heimniederlagen in Folge peilt Andreas Voss mit seiner Mannschaft natürlich einen positiven Abschuss auf eigener Anlage an. „Wir wollen uns mit einem positiven Ergebnis von unseren Fans und unserem Feld verabschieden“, sagt der ehemalige Bundesliga-Profi, der unter anderem für Bayer 04 Leverkusen, den VfL Wolfsburg und den MSV Duisburg gespielt hatte.