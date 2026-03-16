Trotz Rot und Elfmeter: Pframmern rettet Punkt gegen Haidhausen

FB KL Oberpframmern (rot) Dominic Ritter von Weinzierl und TW Maximilian Probst – Foto: Sro

Für das Spielertrainerduo aus Pframmern, Florian und Stefan Lechner, war die Heimpartie gegen die SpVgg Haidhausen „ein Auf und Ab der Gefühle“. Das 1:1-Remis gegen den (Noch-)Tabellenführer der Kreisliga 3 (München), der im Laufe der bisherigen Saison mehrfach einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt haben soll und deshalb von einem umfangreichen Punktabzug bedroht ist (siehe Kasten), wurde als Punktgewinn gefeiert. Allerdings mit negativem Beigeschmack.

Denn in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit rückte Schiedsrichter Marlon Swoboda (FC Bayern) in den Mittelpunkt. Er wertete einen leichten Kontakt des Pframmerner Keepers gegen einen frei vor ihm auftauchenden Münchner als strafstoßwürdiges Foul. Zudem gab’s für Mirko Pietrzak Rot. Haidhausen nutzte den Elfmeter, den Florian Lechner als „total überzogen“ sah, zum 0:1 (45.+5).