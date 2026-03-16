 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Trotz Rot und Elfmeter: Pframmern rettet Punkt gegen Haidhausen

Kreisliga 3 München

von Wolfgang Herfort · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
FB KL Oberpframmern (rot) Dominic Ritter von Weinzierl und TW Maximilian Probst
FB KL Oberpframmern (rot) Dominic Ritter von Weinzierl und TW Maximilian Probst – Foto: Sro

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Kreisliga 3
Oberpframmer
Haidhausen

Der TSV Oberpframmern erkämpfte ein 1:1 gegen den Tabellenführer. In Unterzahl zeigte das Team große Leidenschaft und Moral.

Für das Spielertrainerduo aus Pframmern, Florian und Stefan Lechner, war die Heimpartie gegen die SpVgg Haidhausen „ein Auf und Ab der Gefühle“. Das 1:1-Remis gegen den (Noch-)Tabellenführer der Kreisliga 3 (München), der im Laufe der bisherigen Saison mehrfach einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt haben soll und deshalb von einem umfangreichen Punktabzug bedroht ist (siehe Kasten), wurde als Punktgewinn gefeiert. Allerdings mit negativem Beigeschmack.

Denn in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit rückte Schiedsrichter Marlon Swoboda (FC Bayern) in den Mittelpunkt. Er wertete einen leichten Kontakt des Pframmerner Keepers gegen einen frei vor ihm auftauchenden Münchner als strafstoßwürdiges Foul. Zudem gab’s für Mirko Pietrzak Rot. Haidhausen nutzte den Elfmeter, den Florian Lechner als „total überzogen“ sah, zum 0:1 (45.+5).

Gestern, 13:30 Uhr
TSV Oberpframmern
TSV OberpframmernOberpframmer
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen
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Abpfiff

Der TSV Oberpframmern zeigte anschließend „in Unterzahl viel Leidenschaft“, so Lechner. Der Lohn blieb nicht aus. Während Stürmer Bastian Wagner als Not-Torwart eine „unheimliche Leistung“ bot, nutzte Luis Oberneder die Vorarbeit von Stefan Lechner und Dominic Ritter von Weinzierl zum Ausgleich (58.).

Nach folgender „Verteidigungsschlacht war es ein hochverdienter Punkt“, erklärte Florian Lechner. Negativ dabei: ein gesperrter Keeper und zudem der bittere Ausfall von Niclas Wastian, der nach einer Verletzung erst einmal pausieren muss.