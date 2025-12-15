Schonnebeck und Holzheim lieferten sich ein packendes Duell. – Foto: Hubert Wilschrey

Trotz Remis zum Jahresende: Tönnies lobt „engagierte Leistung" Oberliga Niederrhein: Mit einer Punkteteilung hat sich die SpVg Schonnebeck in die anstehende Winterpause verabschiedet: Gegen Aufsteiger Holzheimer SG kam der Ratingen-Verfolger nicht über ein 2:2 (1:0)-Remis hinaus.

Trotz eines Punktverlustes am letzten Hinrunden-Spieltag der Oberliga Niederrhein verbleibt die SpVg Schonnebeck auf dem zweiten Tabellenrang, in Schlagdistanz zu Herbstmeister Ratingen 04/19. Zwar hatte sich die Elf von Chefcoach Dirk Tönnies für das Heimspiel gegen Aufsteiger Holzheimer SG wesentlich mehr als nur einen Zähler vorgenommen, mit der Punkteteilung kann der 51-jährige Übungsleiter aber - ob der engagierten Leistung seiner Elf - dennoch gut leben, wie dieser im Gespräch mit FuPa Niederrhein hervorhebt.

Die SpVg Schonnebeck erwischte im letzten Saisonspiel vor heimischer Kulisse einen guten Start und ging bereits nach einer Viertelstunde Spielzeit durch Moritz Isensee in Führung. Doch in der Schlussphase des ersten Durchgangs verlor die SpVg mehr und mehr die Dominanz der Anfangsminuten und geriet durch einen Doppelschlag Holzheims zu Beginn des zweiten Abschnitts gar in Rückstand. Doch die anschließend auf Seiten der Hausherren eingewechselten Marcio Do Vale und Lennon Jung brachten wieder Schwung in das Spiel der favorisieren Hausherren, Letzterer verantwortet schlussendlich den 2:2-Endstand. SpVg-Coach Dirk Tönnies blickt im Anschluss auf die Partie zurück und ordnet die Hinrunde seiner Elf ein. Tönnies: „Alles in allem eine sehr positive Hinrunde“

Durch das Remis gegen den Liga-Neuling verpassen es die Grün-Weißen zwar, auf den ebenfalls patzenden Spitzenreiter Ratingen aufzuschließen, dennoch können die Schwalben durchaus zufrieden mit der Hinrunden-Ausbeute sein. Schließlich rangiert die SpVg mit 29 Zählern auf der Habenseite einzig sechs Punkte hinter dem Herbstmeister auf Rang zwei. Ein klarer Nachweis dafür, dass die vielen Neuverpflichtungen des Sommers schnell zueinander gefunden haben, was auch Tönnies unterstreicht: „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr gut. Wir haben nach dem Spiel am Samstag ein Gesamtfeedback der Hinrunde gezogen und eine tolle Weihnachtsfeier gehabt. Alles in allem war es eine sehr positive Hinrunde“, schlussfolgert Tönnies insbesondere mit Blick auf starke Resultate in Duellen gegen unmittelbare Konkurrenten im Aufstiegskampf, wie etwa dem 4:3-Erfolg über Ratingen oder den 3:0-Sieg beim VfB Hilden. Mit Blick auf das Duell gegen Holzheim sei das Endergebnis zwar nicht zufriedenstellend, aber die Team-Leistung durchaus engagiert gewesen: „Klar sind wir vom Ergebnis enttäuscht, wir haben aber auch gegen einen guten und aufopferungsvollen Gegner gespielt. Die Jungs haben vor allem nach dem Rückstand alles aus sich rausgeholt“, findet der Cheftrainer viel Anerkennung für den Auftritt seiner Elf.