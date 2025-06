Trotz Remis gegen Meister Gräfelfing: Neuried muss nachsitzen

TSV-Trainer Robert Schöttl war dennoch positiv gestimmt. „Wir haben den direkten Klassenerhalt nicht heute verpasst, sondern schon in der Hinrunde. Trotzdem haben wir uns mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen ein Bonusspiel erarbeitet, auf das wir uns alle freuen können.“ Die Neurieder spielen in der Relegation um den Verbleib in der Kreisklasse, laut Schöttls Informationen am Samstag in einem Entscheidungsspiel zu Hause gegen den Zweiten der A-Klasse 3, FC Posavina.

Auf den Nervenkitzel von Relegationsspielen haben die Gräfelfinger in dieser Saison verzichtet und sich schon eine Woche zuvor verdient zum Meister der Kreisklasse 3 gekrönt. Im Saisonfinale gerieten die Hausherren früh durch einen schön herausgespielten Treffer von Leon Zipfel in Rückstand. Nach knapp einer halben Stunde konnte Leonhard Postmeyer, einer von sieben Neuen in Gräfelfings Startelf, nach einem nicht konsequent geklärten Ball ausgleichen. Der Siegtreffer gelang Gräfelfing trotz spielerischer Überlegenheit nicht mehr, Trainer Andreas Gries konnte mit dem Ergebnis jedoch gut leben. „Wir wussten, dass ein schlagkräftiger Gegner kommen würde, und haben noch mal ein gutes Spiel abgeliefert. Uns war es wichtig, dass wir die komplette Saison zu Hause in unserem Wolfsbau ungeschlagen bleiben.“