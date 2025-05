Trotz Remis: Estetal fehlt nur ein Sieg für die Bezirksliga

Im ersten Abschnitt ließ der Ligaprimus seine Möglichkeit auf die Führung liegen, holte das in einem lebhaften zweiten Durchgang aber nach. Dem TV Welle gelang es aber durch Marc Eisenberg zwei Mal noch zum Ausgleich zu kommen und einen Zähler mit auf die Heimreise zu nehmen."

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: „Passend zum Muttertag erlebten die Zuschauer heute ein intensives, faires und über weite Strecken sehenswertes Spiel. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und setzten ihre Akzente. Aus unserer Sicht hätten wir bereits in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen – Tom Künzer hatte das 1:0 auf dem Fuß. Ein früher Treffer hätte dem Spiel womöglich eine klare Richtung gegeben. Die zweite Hälfte bot dann nicht nur Tore, sondern auch sehenswerte Szenen. Besonders hervorzuheben ist der Distanzschuss von Steffen Westermann zum 2:1. Auf der Gegenseite kam Welle mehrfach gefährlich vor unser Tor – dass wir in dieser Phase nicht in Rückstand geraten sind, ist der starken Leistung unseres Torwarts Janhendrick Glade zu verdanken. Unter dem Strich ist die Punkteteilung gerecht. Angesichts zahlreicher Ausfälle auf beiden Seiten war es auch ein Spiel, in dem die Reservespieler Verantwortung übernommen und ein klares Zeichen gesetzt haben.“