Kapitän Matthias Bloch fühlt sich bei der SpVg Schonnebeck pudelwohl. – Foto: Markus Becker

Trotz Regionalliga-Kontakt: Deshalb ist SpVg-Kapitän Bloch geblieben Oberliga Niederrhein: Seit vier Jahren schnürt Matthias Bloch die Schuhe für die SpVg Schonnebeck in der Oberliga Niederrhein, führt die Schwalben mittlerweile als Kapitän aufs Feld. Dabei hätte der Abwehrroutinier durchaus die Möglichkeit gehabt, die SpVg zu verlassen und höher zu spielen. Dennoch hält Bloch den Grün-Weißen weiterhin die Treue. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Schonnebeck VfB Hilden FC Monheim Matthias Bloch Dirk Tönnies

Die vergangenen beiden Spielzeiten in der Oberliga Niederrhein nahmen für die SpVg Schonnebeck jeweils ein bitteres Ende: Während die Schwalben bereits 2024 - allerdings mit sieben Punkten Rückstand - Vizemeister wurden, verpasste die Elf von Chefcoach Dirk Tönnies den Regionalliga-Aufstieg in diesem Jahr denkbar knapp und wurde erneut „nur“ zweiter. In beiden Jahren jeweils als Kapitän mit dabei war auch Defensiv-Stratege Matthias Bloch. Der erfahrene Führungsspieler hat - trotz der Möglichkeit auf höhere Aufgaben - der SpVg immer die Treue gehalten.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck 1. FC Monheim FC Monheim 2 1 Abpfiff Mit einer überraschenden 1:3-Pleite bei Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop war die SpVg Schonnebeck in die neue Oberliga-Spielzeit gestartet, am vergangene Wochenende gelang dann gegen den 1. FC Monheim der erste Erfolg. Einen großen Anteil am 2:1-Heimsieg gegen Monheim hatte Kapitän Matthias Bloch, der durch seine Erfahrung und die enorme Defensivstärke einen bedeutenden Beitrag leistete. Der 34-jährige Defensivakteur erklärt gegenüber dem RevierSport, wieso er der SpVg trotz Umbruchs im Sommer weiterhin die Treue hält und weshalb er dafür sogar die Möglichkeit ausschlug, in der Regionalliga zu spielen.

Bloch: „Ich fühle mich einfach zu wohl hier“ Seit seiner Rückkehr im Jahr 2021 steht Matthias Bloch für die SpVg Schonnebeck auf dem Platz, blickt in den vergangenen vier Spielzeiten auf über 100 Oberliga-Spiele für die Grün-Weißen zurück. Der 1,96 m große Abwehr-Hühne führt die Schwalben längst als Kapitän aufs Feld, gehörte in den beiden vergangen Vize-Saisons zu den absoluten Leistungsträgern im Kader der SpVg. Im Sommer hat der Essener-Klub dann einem großen Kaderumbruch vollzogen, neben schwerwiegenden Abgängen wie dem Sturm-Trio bestehend aus Arne Wessels (Borussia Dortmund II), Conor Tönnies (Fortuna Düsseldorf II) und Arthur Golubytskij (FC Rot-Weiß Erfurt) haben sich die Schwalben auch mehrfach neuverstärkt:

Insgesamt 15 Neuverpflichtungen wurden zur neuen Spielzeit vermeldet. Trotz des großen Umbruchs ist Bloch in Schonnebeck geblieben, zu groß ist die Bindung zum Verein: „Es gab immer wieder losen Kontakt mit ein paar Vereinen. Es war aber nie so, dass ich gedacht habe: Der Schritt macht Sinn“, bestätigt der Kapitän das Interesse einiger Klubs und erklärt weiter: „Dafür fühle ich mich einfach zu wohl hier. Nur auf Biegen und Brechen etwas zu machen, um sagen zu können, man spielt eine Liga höher - das bin ich nicht. Ich fühle mich wohl in dem Verein, und deswegen passt das alles so, wie es ist“, gibt der erfahrene Leistungsträger klar zu verstehen. Klare Ziele für die Saison Nach den beiden Vizemeisterschaften wollen Bloch und seine SpVg auch im dritten Jahr in Folge um die Meisterschaft und den gleichbedeutenden Regionalliga-Aufstieg mitspielen. Trotz des großen Kaderumbruchs im Sommer ist der Routinier zuversichtlich und steckt sich und seiner Mannschaft klare Ziele: „Die Prämisse von uns muss sein, dass wir uns von Spiel zu Spiel verbessern. Wir müssen ekelhaft werden, dass die Gegner keinen Bock mehr haben, gegen uns zu spielen“, resümiert Bloch.

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:30 PUSH