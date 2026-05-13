Trotz Regionalliga-Aufstiegs mit Landsberg: Maximilian Berwein wechselt zum FC Penzberg

Fußball; Saison 2025/26; Bayernliga Süd; TSV Landsberg; Maximilian Berwein – Foto: Thomas Ernstberger

Der Stürmer kehrt zum dritten Mal zum Bezirksligisten FC Penzberg zurück. Familie und Hausbau haben bei dem 30-Jährigen künftig Vorrang.

Bezirksligist FC Penzberg darf sich auf eine prominente und Regionalliga-erfahrene Verstärkung für die kommende Saison freuen. Mit Maximilian Berwein (30) kehrt ein Stürmer zurück, der schon zweimal das FC-Trikot getragen hat – obwohl er gerade mit dem TSV Landsberg in die Regionalliga aufgestiegen ist. Es ist ein überraschender, aber schon länger feststehender Wechsel, den der Vize-Kapitän am vergangenen Freitagabend im Rahmen des letzten Heimspiels der Landsberger gegen Heimstetten (5:2) öffentlich machte.

Bei Berwein steht künftig die Familienplanung im Vordergrund

„Nach so vielen Jahren steht jetzt die Familienplanung ein bisschen im Vordergrund, Hausbau und meine Frau Lisa“, so der mit 14 Treffern erfolgreichste Torschütze des Aufsteigers vom Lech. Dazu kommen 14 Assists, also stolze 28 Torbeteiligungen. Berwein, der aktuell noch in München-Pasing wohnt, will zurück nach Garmisch-Partenkirchen, wo er auch herkommt. Und was das Sportliche betrifft, zieht es dorthin, wo er früher schon am Ball war: „In Penzberg habe ich gespielt, bevor ich in die Regionalliga gewechselt bin, da gehe ich auch wieder hin.“

Berwein hat bis dato 71 Einsätze in der Regionalliga

Von 2015 bis 2017 (Kreis- und Bezirksliga) und 2021/22 (Bezirksliga) spielte Berwein schon für Penzberg, im Dress des FC Memmingen, von Türkgücü München und dem VfR Garching brachte er es auf 71 Regionalliga-Einsätze. Dabei erzielte er 14 Tore. „Da sammelst du Erfahrungen, die dir keiner mehr nehmen kann. Es ist einfach geil, in einem Top-Stadion auf Top-Rasen gegen ein Top-Team zu spielen“, erzählt er.

Wandervogel und Frohnatur: „Hatte bei jedem Verein eine gute Zeit“

Der Routinier, auf dem Platz ein echter Leader und mit seinem starken linken Fuß eine ständige Bedrohung für das gegnerische Gehäuse, bezeichnet sich selbst als „Frohnatur“ – und blickt gern auf seine zwei Jahre in Landsberg – dort erzielte er in bis dato 45 Spielen 26 Tore und gab 24 Vorlagen, zurück. „Ich gelte ja als Wandervogel und hatte bei jedem Verein eine gute Zeit. Aber ich war noch nie so erfolgreich wie in Landsberg. Ich habe erst fünf Spiele verloren und das Gewinnen macht mit dieser Mannschaft besonderen Spaß. Fußball hält mich jung und ich erlebe gerade mit 30 eine sehr geile Zeit.“ Sie soll jetzt in Penzberg unter dem neuen Trainer Johannes Franz (31), der vom Ligakonkurrenten SV Raisting kommt, seine Fortsetzung finden.

In Gundelfingen bestreitet Berwein sein letztes Spiel für den TSV Landsberg

Die Verabschiedung in Landsberg am vergangenen Freitag war laut Berwein „hochemotional“: Als TSV-Trainer Chris Rech Berwein in der 83. Minute vom Platz holte, gab’s Standing Ovations von den 400 Zuschauern, zudem klatschten ihn alle Spieler ab. „Das macht schon was mit einem und macht den Abschied nicht leichter“, gab er zu. Letzter Auftritt des künftigen Penzbergers im Landsberger Trikot ist am kommenden Samstag, 16. Mai, beim FC Gundelfingen. Die Landsberger belegen vor dem letzten Spieltag zwar nur den zweiten Platz, der punktgleiche Tabellenführer, die U21 des TSV 1860 München, darf jedoch laut den Statuten des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) nicht in die Regionalliga aufsteigen, da die Erste Mannschaft der Löwen lediglich eine Spielklasse höher in der 3. Liga beheimatet ist.