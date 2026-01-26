Trotz Regionalliga-Angebot: Warum Leon Krönert in Hornau bleibt

Kelkheim. Nur ein Jahr nach dem Abstieg in die Hessenliga könnte die Rückkehr der TuS Hornau ins hessische Oberhaus Realität werden. Zur Winterpause führen die Hornauer die Tabelle der Verbandsliga Mitte an, doch dahinter lauert ein Verfolger-Quartett. Mit externen Neuzugängen haben sich die Hornauer nicht verstärkt, dennoch machen einige "interne Neue" Hoffnung. Und Offensivspieler Leon Krönert entschied sich gegen einen Winterwechsel in die Regionalliga.

In seiner zweiten Saison hat sich der 21-Jährige zu einem unverzichtbaren Offensivspieler entwickelt, der gemeinsam mit Luca Morlac hinter Sturmspitze Niklas Kern ein kongeniales Trio bildet. Dazu ist er mit 21 Scorerpunkten (fünf Tore und 16 Assists) derzeit der beste Scorer bei den Hornauern. Wie nun bekannt wurde, baggerte im Winter auch Regionalligist FSV Frankfurt an Krönert. "Der Kontakt kam nach dem Spiel beim Türkischen SV . Da war der Trainer vom FSV da, um eigentlich einen Spieler der Türken zu beobachten. Durch meine Leistung in der Partie bin ich dann stattdessen wohl in den Fokus geraten", erklärt Krönert.

In mehreren Trainingseinheiten im Winter durfte Krönert beim FSV vorspielen, bestätigte dort den positiven Eindruck. Und kam am 18. Januar sogar im Testspiel gegen Carl-Zeiss Jena als Gastspieler für den FSV zum Einsatz. Statt beim Offensiv-Cup lief Krönert also im Stadion am Bornheimer Hang auf, wurde in der ersten Halbzeit eingesetzt und steuerte einen Assist beim 2:0-Sieg bei.

Dann hob FSV-Coach Görner endgültig den Daumen: "Der Trainer sagte mir, dass er mich gerne verpflichten möchte. Da war ich sehr glücklich und habe mir im Kopf direkt gesagt: ich gehe dahin, so eine Chance kommt wohl nur einmal. Aber dann steht man auch vor der Realität, und es kommen andere Punkte: Kann ich davon leben, was kann ich nebenbei noch machen, wie hoch ist die Chance wirklich, mir durch Fußball einen Lebensstandard aufzubauen?"

Plötzlich nur noch "Nummer 20 bis 22"?

Krönert sei gerade dabei, sich als Vermögensberater beruflich etwas aufzubauen. Zeitlich wäre das mit einem Engagement in der Regionalliga, verbunden mit erhöhtem Trainingspensum pro Woche und Auswärtsfahrten quer durch Südwestdeutschland an Wochenenden, wohl schwierig. "Zumal ich aus der Verbandsliga komme und dann wohl erst mal nur die Nummer 20 bis 22 im Kader wäre. Da würde ich dann viermal die Woche trainieren, um am Wochenende auf der Bank zu sitzen. Und hier in Hornau kann ich den Unterschied machen, wenn ich meine Leistung bringe. Vom Bauchgefühl war ich dann nicht mehr bei 100 Prozent. Da ist das mit Hornau und meinem Job der sicherere Weg - und ich kann hier die Geschichte aus der ersten Halbsaison weiterschreiben."

Hornau hat drei Verletzte wieder dabei

Eine Geschichte, die er freilich mit dem Aufstieg in die Hessenliga krönen will. "Es kommt auf die ersten Spiele nach der Pause an. Dann können wir in einen Flow kommen, bei dem wir Spiel für Spiel denken können", sagt Krönert. Zum Projekt Aufstieg sollen auch drei "interne Neuzugänge" beitragen: Denn nach ihren Verletzungen machen Samuel Baltes, der bereits voll im Teamtraining ist, Adrian Schulze Solano, der bereits in Spielformen als freier Mann eingesetzt wird, sowie Jafet Redai (intensive Läufe) Fortschritte. "Wir sehen Licht am Ende des Tunnels", sagt Trainer Andreas Klöckner.