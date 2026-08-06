Trotz Rang drei im Vorjahr – von Euphorie keine Spur in Höhenrain

Keine übermäßige Freude bei den Herren in blau. – Foto: Lina Bobka

Sie waren im Frühsommer die Durchstarter der Rückrunde in der Kreisklasse 3 Zugspitze: Dank der zweitbesten Punkteausbeute aller Teams (nur Meister SG Starnberg/Söcking war besser) verbesserte sich der FSV Höhenrain in der abgelaufenen Runde noch auf Tabellenplatz drei. Von Angriffslust ist am Bussardweg jedoch eine Woche vor dem Saisonstart wenig zu spüren. „Es ist ja nicht so, dass wir die Gegner reihenweise vom Platz geschossen hätten. Viele Siege waren knapp und manchmal vielleicht auch ein wenig glücklich“, sagt Coach Christian Sedlmeier.

Bis in den Frühling hinein hatte sein Team in einer unglaublich engen Liga noch gegen den Abstieg gekämpft. Am Ende wäre es beinahe noch in die Aufstiegsrelegation gerutscht. Dementsprechend demütig bleibt Sedlmeier. „Unser Auftaktprogramm hat es in sich, da müssen wir erst mal besser in die Saison reinkommen als im vergangenen Jahr“, sagt der Trainer vor seiner zweiten Spielzeit am Ostufer des Starnberger Sees. Damals hatten die Höhenrainer erst im sechsten Anlauf den ersten Sieg geholt (1:0 beim ESV Penzberg). Diesmal wartet zum Start mit dem amtierenden Vizemeister SG Antdorf/Iffeldorf gleich der aus Sedlmeiers Sicht aussichtsreichste Aspirant auf die Meisterschaft. Nicht viel leichter werden die vier folgenden Auswärtspartien bei der SG Wielenbach/Pähl sowie dem ESV Penzberg, dem TSV Feldafing und dem SV Raisting II.