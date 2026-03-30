Trotz Punktgewinn: Altenerding zeigt sich nach Remis selbstkritisch

Der erste Sieg in der Liga im Jahr 2026 für die SpVgg Altenerding. – Foto: Alfred Brumbauer

Altenerding holt beim FC Gerolfing nur einen Punkt. Trainer Pedro Locke ist mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden.

Die SpVgg hatte zunächst mehr Spielanteile, offenbarte jedoch früh Unsicherheiten im Aufbauspiel. Nach einem Ballverlust kamen die Gastgeber zu einer Großchance, doch Torhüter Lukas Loher reagierte stark gegen den vor ihm auftauchenden Lukas Achhammer und verhinderte reaktionsschnell den Rückstand (6.).

Altenerding hat am Samstag beim Auswärtsspiel gegen FC Gerolfing einen Punkt geholt – das Minimalziel, das Trainer Pedro Locke ausgegeben hatte. Das 1:1 ging insgesamt in Ordnung, auch wenn bei den Gästen das Gefühl blieb, dass mehr möglich gewesen wäre. Dass zehn Spieler nicht zur Verfügung standen, wollte Locke nicht als Ausrede gelten lassen. Vielmehr zeigte er sich selbstkritisch und betonte, dass die Leistung für einen Sieg nicht gereicht habe.

Kurz darauf machte es Altenerding besser. Über die rechte Seite wurde ein Angriff sauber vorgetragen, die Flanke von Lukas Rymas fand am langen Pfosten mit Marco Baumann den gewünschten Abnehmer, der per Kopf zur Führung traf. Doch Sicherheit brachte das Tor nicht.

Nach einer Standardsituation hatten die Hausherren die große Chance zum Ausgleich, denn nach einer unglücklichen Verlängerung von Baumann hätte Felix Winkelmeyr einköpfen können, vergab jedoch aus kurzer Distanz (30.). In der Folge entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel mit vielen Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Klare Torchancen blieben bis zur Pause selten, sodass Altenerding mit einer knappen Führung in die Kabine ging.

In der 65. Minute erhöhte der Gastgeber den Druck. Die SpVgg wurde zunehmend in die Defensive gedrängt. Zunächst konnte Schlussmann Loher bei Abschlüssen von Philipp Haunschild und Ahmet Altay den Gleichstand noch verhindern. Doch die Konsequenz aus der Überlegenheit folgte dann doch: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld nutzten die Gastgeber den Raum und erzielten nach tollem Pass von Haunschild durch Achhammer das verdiente 1:1.

In den letzten Minuten suchten beide Teams die Entscheidung. Altenerding hatte noch eine gute Möglichkeit, scheiterte nach Pass von Ajdin Nienhaus durch Haki Vranovci jedoch am gegnerischen Torhüter Michael Oblinger (85.), während drei Minuten später ein Distanzschuss der Hausherren durch Haunschild knapp am Tor vorbeiging.