Trotz prekärer Lage

Der TuSpo Mengeringhausen hat in schwieriger sportlicher Lage ein wichtiges Signal für die Zukunft gesetzt. Wie die HNA berichtete, haben Trainer Christopher Kurz und der spielende Co-Trainer Dominik Lüdtke ihre Verträge verlängert und werden den Gruppenligisten auch in der Saison 2026/27 unabhängig von der Spielklasse weiter betreuen.

Damit sendet der Verein inmitten der sportlichen Misere ein klares Zeichen der Kontinuität. Nach Vereinsangaben waren der Entscheidung intensive Gespräche mit dem sportlichen Geschäftsführer Thomas Mertens vorausgegangen, in denen die bisherige Arbeit des Trainerteams ebenso analysiert wurde wie das sportliche Abschneiden und die zahlreichen personellen Rückschläge.

Der Blick richtet sich dabei ausdrücklich über die laufende Saison hinaus. Eine zentrale Rolle in der künftigen Ausrichtung sollen die starken Jugendjahrgänge 2007, 2008 und 2009 einnehmen, deren Integration als entscheidender Baustein für den eingeschlagenen Weg gilt. Perspektivisch formuliert der Verein bereits ein ambitioniertes Ziel: Sollte es zum Abstieg kommen, will Mengeringhausen mittelfristig um den Wiederaufstieg mitspielen