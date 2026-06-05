Trotz Pokalsieg: Yannick Kakoko nicht mehr in Differdingen Trainerentscheidungen der vergangenen Tage: eine Übersicht - Zahlreiche Änderungen mit Blick auf die kommende Saison von Paul Krier · Heute, 15:52 Uhr · 0 Leser

Nach dem Pokalsieg musste Yannick Kakoko (M.) seinen Platz in Differdingen räumen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Differdingen Wie wort.lu am Donnerstag berichtete, ist Yannick Kakoko nicht mehr Trainer von Pokalsieger FC Differdingen 03. Nachdem er erst im März angeheuert wurde, hat Kakoko den Angaben zufolge wegen Differenzen mit Sportdirektor Remy Manso seinen Vertrag nicht verlängert. Als Nachfolger wird Pedro Resende gehandelt. Mamer Bereits vor dem letztlich verlorenen Barrage-Spiel gegen Wiltz stand fest, dass Frédéric Herinckx nicht Trainer beim FC Mamer 32 bleiben wird. Auch sein Co-Trainer Quentin Testelin verlässt den Verein. Mirnes Hajdarevic wurde am Freitagvormittag als Nachfolger vorgestellt. Jérôme Georges wird sein Assistent.

Wormeldingen Am Dienstag schaffte der FC Koeppchen den Klassenerhalt. Am Donnerstag war es dann die Mitteilung, dass man die Zusammenarbeit mit Trainer Paulo Moura und seinen Assistenten Gonçalo Fernandes und Tim Wiltgen nicht fortsetzen wird. Über mögliche Nachfolger wurden bis Redaktionsschluss am Freitag um 11:30 Uhr noch keine Angaben gemacht. Gilsdorf Gilsdorf hat dieser Tage bekanntgegeben, dass man mit Manuel Madureira einen neuen Cheftrainer für seine 1.Mannschaft verpflichtet habe. Bekanntlich führte Helio Brazinha nach dem geschafften Klassenerhalt sein Engagement beim FC Jeunesse nicht fort. Weiter war es aus Gilsdorf die Meldung, dass der Verein mit Fernando Ferreira ein neuer Präsident gewählt wurde.