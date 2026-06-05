Trotz Pokalsieg: Yannick Kakoko nicht mehr in Differdingen

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion
🎖️ Bewerten Sie uns auf Google
📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp
Wie wort.lu am Donnerstag berichtete, ist Yannick Kakoko nicht mehr Trainer von Pokalsieger FC Differdingen 03. Nachdem er erst im März angeheuert wurde, hat Kakoko den Angaben zufolge wegen Differenzen mit Sportdirektor Remy Manso seinen Vertrag nicht verlängert. Als Nachfolger wird Pedro Resende gehandelt.
Bereits vor dem letztlich verlorenen Barrage-Spiel gegen Wiltz stand fest, dass Frédéric Herinckx nicht Trainer beim FC Mamer 32 bleiben wird. Auch sein Co-Trainer Quentin Testelin verlässt den Verein. Mirnes Hajdarevic wurde am Freitagvormittag als Nachfolger vorgestellt. Jérôme Georges wird sein Assistent.
Am Dienstag schaffte der FC Koeppchen den Klassenerhalt. Am Donnerstag war es dann die Mitteilung, dass man die Zusammenarbeit mit Trainer Paulo Moura und seinen Assistenten Gonçalo Fernandes und Tim Wiltgen nicht fortsetzen wird. Über mögliche Nachfolger wurden bis Redaktionsschluss am Freitag um 11:30 Uhr noch keine Angaben gemacht.
Gilsdorf hat dieser Tage bekanntgegeben, dass man mit Manuel Madureira einen neuen Cheftrainer für seine 1.Mannschaft verpflichtet habe. Bekanntlich führte Helio Brazinha nach dem geschafften Klassenerhalt sein Engagement beim FC Jeunesse nicht fort. Weiter war es aus Gilsdorf die Meldung, dass der Verein mit Fernando Ferreira ein neuer Präsident gewählt wurde.
Nach dem verlorenen Relegationsspiel gegen Biwer kommt es bei der AS Rupensia Lusitanos Fels zu einem Trainerwechsel. Das Gespann um Augusto Martins bleibt nicht im Amt. Neuer Cheftrainer wird Helio Brazinha, Co-Trainer wird Pedro Coelho.
Laurent Erlinger ist nicht mehr Trainer der 1.Mannschaft von Sporting Bartringen, dies gab der Verein am Donnerstab bekannt. Auch Co-Trainer Kevin Hay ist nicht mehr im Amt. Informationen darüber, wer Nachfolger wird, liegen noch keine vor.
Rafael dos Santos Fernandes, der die letzten Wochen der Meisterschaft bereits als Nachfolger auf Interimsbasis für Rui Teixeira übernommen hatte, wurde von Racing Ulflingen als Cheftrainer der 1.Herren für die kommende Saison bestätigt. Carlos Alberto Pinto Alves Gomes wird Co-Trainer, Steve Jager Torwart-Trainr und als Betreuer wurd Paulo Soares da Silva fungieren.
Bereits vor einer Woche gab Claravallis Clerf bekannt, dass Trainer Pierre Clarenne nach dem Abstieg in die 3.Division zurückgetreten war. Sein Nachfolger wird Luis Magalhaes, einst Co-Trainer in Wintger und Jugendtrainer beim FF Norden 02. Als Assistent wird er von Dany Branco unterstützt werden. Arek Koltunski bleibt Trainer der 2.Mannschaft, ihm steht Daniel Da Costa zur Seite.