Der SVW um Dillon Fosuhene (links) und Kevin Faro (rechts) will das Pokal-Aus gegen Erbenheim schnell wettmachen. – Foto: Pia Pfeifer

Trotz Pokal-K.o.: SVW will in Hadamar punkten Trotz Ausscheiden im Kreispokal beim SV Erbenheim steigt die Formkurve beim SV Wiesbaden nach oben +++ Am Sonntag bei RW Hadamar Verlinkte Inhalte VL Hessen Mitte Hadamar SV Wiesbaden Daniel Darius Löbelt

Wiesbaden. Beim SV Wiesbaden steigt die Formkurve in der Liga nach oben, aber im Pokal war das 1:2 beim SV Erbenheim zu verdauen. "Wir waren die spielerisch stärkere Mannschaft und hätten es auch verdient gehabt, weiterzukommen", sagte Trainer Daniel Löbelt nach dem Ausscheiden.

Verdient gewann der SVW auch am vergangenen Wochenende: „Das Spiel gegen Heuchelheim hat gezeigt, dass wir uns auf einem guten Weg befinden“, betont Löbelt, der beim 2:0 eine reife Leistung seiner noch jungen Mannschaft sah, ehe der Pokal-K.-o. kam.