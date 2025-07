Trotz Platzverweis: Moosinning gelingt Super-Start im Kracher-Duell

3:1 gegen Absteiger Garching – Sieg in Unterzahl nach Meiers Platzverweis.

Mit einem echten Kracher startete der FC Moosinning in die Bezirksligasaison. Zum Auftakt gastierte kein Geringerer als Landesligaabsteiger VfR Garching. Nach der Rückkehr in die Nord-Staffel wartete damit gleich ein erster Härtetest auf die Gelb-Schwarzen. Das Trainergespann um Chris Ball und Freddy Obermeier schickte mit Tobi Killer, Maxi Völke, Max Siebald und Nicolai Brugger gleich vier Neuzugänge in die Startelf. Und Moosinning siegte klar 3:1 (1:1).