Fehlte ab Oktober – und mit ihm die defensive Stabilität: Kapitän Marijan Krasnic. – Foto: Dagmar Rutt

Trotz Platz zwei: Ambitionierter Bezirksligist „nicht ganz zufrieden"

Der SV Planegg-Krailling kassierte zum Jahresende zwei von drei Saisonniederlagen. Die defensive Stabilität brach nach der Verletzung des Kapitäns ein.

Planegg – Der SV Planegg-Krailling ist auf dem besten Weg, in seiner zweiten Bezirksliga-Saison nach dem Aufstieg 2024 seinen starken dritten Platz aus dem Vorjahr zu bestätigen – oder sogar zu verbessern und damit endgültig um den Landesliga-Aufstieg zu spielen. Damit liegt der Tabellenzweite voll im Soll, was sein Saisonziel anbelangt. Trotzdem sagt Trainer Pero Vidak: „Ich bin nicht ganz zufrieden.“ Er und sein Team sind mit dem Eindruck der ärgerlichen 1:3-Heimniederlage gegen den achtplatzierten SV Pullach in die Winterpause gegangen, zwei ihrer nur drei Saisonpleiten kassierten die Schwarz-Blauen in den abschließenden vier Partien des Kalenderjahres. „Uns ist zum Ende ein bisschen die Kraft ausgegangen“, moniert Vidak und meint damit vor allem die mentale Beschaffenheit. „Wir haben die Pause herbeigesehnt, das ist ungewöhnlich für Mannschaften, die ich trainiere.“

Ein Grund für den Abfall der Ergebnisse ist die defensive Stabilität. Hatte der SVP bis in den Oktober hinein nur neun Gegentore in zwölf Spielen zugelassen, wurde die Abwehr anschließend deutlich anfälliger. Ganze 13-mal schlug es in den abschließenden sechs Partien im SVP-Kasten ein. Das hat auch damit zu tun, dass Stammkeeper und Kapitän Marijan Krasnic ab Oktober wegen einer Schulterverletzung nicht mehr im Tor stand. Zwar war Simon Oppolzer ein guter Ersatz, doch Krasnic fehlte auch als Kommunikator. „Marijan und Martin (Bauer, spielender Co-Trainer, Anm. d. Red.) sind für uns ganz wichtige Schlüsselspieler. Es geht auch ohne sie, aber dann fehlen Stabilität und Kommunikation“, sagt Vidak. Er hofft, dass beide in der restlichen Saison von weiteren Verletzungen möglichst verschont bleiben. Im Angriff lief es beim SVP hingegen durchgehend rund. Mit 59 Treffern in 18 Spielen ist Planegg die Tormaschine aller drei oberbayerischen Bezirksligen. Elfmal erzielten die Schwarz-Blauen drei oder mehr eigene Tore. Mit dem 7:0 in Untermenzing und dem 7:1 in Bad Heilbrunn sprangen überdies zwei echte – und im Vorfeld so nicht unbedingt zu erwartende – Kantersiege heraus. Doch Vidak weiß um die alte Sportweisheit: Der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehr gewinnt Titel. Planegg stellt die beste Offensive der Liga, die beste Defensive aber (16 Gegentore in 17 Spielen) kann Spitzenreiter SC Olching mit sechs Gegentreffern weniger als der SVP vorweisen.