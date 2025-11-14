Sven Gräbe ist nicht mehr Trainer beim RSV Arloff-Kirspenich – Foto: O. Oetz

Trotz Platz 2: RSV Arloff-Kirspenich trennt sich von Trainer Gräbe

Der RSV Arloff-Kirspenich erlebt eine starke Saison seit dem Wiedereinstieg in den Spielbetrieb. Mit 23 Punkten aus zehn Spielen, nur einer Niederlage und Platz 2 der Kreisliga C2 Euskirchen gehört der Klub inzwischen zu den Favoriten der Saison. Umso überraschender kommt die Nachricht, dass der Verein und Trainer Sven Gräbe getrennte Wege gehen.

Der 37-Jährige, der in dieser Saison viermal selbst für den RSV auflief und dabei vier Tore und einen Assist beisteuerte, beschreibt die Entscheidung als eine Entwicklung. Man habe ihm mitgeteilt, „dass man neue Impulse setzen möchte“. Letztlich seien „mehrere Faktoren, die einfach nicht mehr zusammengepasst haben“, der Grund für die Trennung gewesen. Sportlich blickt Gräbe dennoch mit großer Zufriedenheit auf seine Zeit zurück. Die Fortschritte der Mannschaft seien klar erklärbar: Das Team habe sich vor der Vorsaison komplett neu gegründet, „deshalb auch der damalige Tabellenplatz“. Seitdem seien wichtige Bausteine zusammengekommen – vier Verstärkungen, starke individuelle Entwicklung und ein wachsendes Verständnis für taktische Abläufe. „Dass wir bis zuletzt ungeschlagen waren, ist das Resultat dieser Gesamtentwicklung“, betont er.

Trennung hat keine sportlichen Gründe Auch der Verein unterstreicht den gemeinsamen positiven Weg. Teammanager Christian Zimmermann bedankt sich ausdrücklich beim scheidenden Coach. Gräbe habe „einen großen Anteil an unserer sportlichen Entwicklung“ und den Weg der neu formierten Mannschaft maßgeblich begleitet. Gründe für die Trennung lägen nicht im sportlichen Bereich, betont er, sondern im Blick auf die zukünftige Ausrichtung des jungen Teams.