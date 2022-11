Christian Steil ist neuer Trainer des TSV Nottau – Foto: Robert Geisler

Trotz Platz 2: Nottau trennt sich von Weisheitinger und holt Steil Michael Weisheitinger muss beim A-Klassisten seinen Hut nehmen - Christian Steil tritt die Nachfolge an

Erst ein Spiel verloren und folgerichtig als Tabellenzweiter der A-Klasse Hauzenberg aussichtsreich im Aufstiegsrennen liegend. Beim TSV Nottau sollte eigentlich Eitel Sonnenschein herrschen, zumal der kleine Dorfklub aus dem Landkreis Passau sportlich schwierige Jahre hinter sich hat. Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse sprang in der Vorsaison nur ein enttäuschender Mittelfeldplatz heraus. Umso verwunderlicher ist es, dass Spielertrainer Michael Weisheitinger, der erst im vergangenen Winter als Spielercoach installiert wurde, von seinen Aufgaben entbunden wurde. Künftig werden die TSV-Kicker von Christian Steil angeleitet.

"Wir befinden uns aktuell ohne Frage auf einem Erfolgskurs. Nachdem wir am Ende einer holprigen Vorsaison leider auch den einen oder anderen guten Spieler gehen lassen mussten, hätten wir uns nicht gedacht, in dieser Spielzeit auf Tabellenplatz zwei zu überwintern. Dieser Erfolg und damit auch mein Dank für diese erfolgreiche Hinrunde gebührt den Spielern. Wir haben einen tollen Kader, das Team ist hungrig und jeder Einzelne gibt Woche für Woche alles. Die Chemie in der Mannschaft stimmt einfach. Umso mehr bedauern wir es natürlich, dass die Einigkeit nicht auch zwischen Spielern und Trainer fortgeführt werden konnte. Die Unzufriedenheit in der Mannschaft war einfach zu groß und als kleiner Dorfverein können wir es uns nicht leisten, noch weitere Spieler zu verlieren. Seit Jahren bauen wir auf Spieler aus den eigenen Reihen, die aus Vereinstreue und Überzeugung für den TSV Nottau auflaufen. Diese Philosophie ist uns im Verein sehr wichtig und daran wollen wir weiter festhalten. Michael hat sich stets korrekt verhalten, unsere Zusammenarbeit war offen und es wurden immer alle Themen ehrlich kommuniziert. Für diese aufrichtige Zusammenarbeit bedanken wir uns vielmals. Wir wünschen Michael alles Gute für seine sportliche und private Zukunft", heißt es in einer vom zweiten Vorstand Michael Kinateder verfassten Mitteilung.







Michael Weisheitinger muss trotz einer guten sportlichen Bilanz gehen – Foto: Larissa Gell









"Beide Nottauer Herrenmannschaften belegen zur Winterpause jeweils den zweiten Tabellenplatz und daher ist vieles richtig gemacht worden. Ich habe zum Großteil der Spieler ein gutes Verhältnis gehabt, auch wenn man es bei einem Gesamtkader von 35 bis 40 Akteuren nicht jedem Einzelnen Recht machen kann. Ich habe die Mannschaft auf einem hinteren Mittelfeldplatz übernommen und mit Unterstützung der Spieler und Verantwortlichen auf den zweiten Tabellenplatz geführt. Umso überraschender kam die Entscheidung für mich und ich hätte mir vom Verein mehr Rückendeckung erhofft, auch wenn die Zusammenarbeit immer korrekt und angenehm war. Ich wünsche meiner ehemaligen Truppe alles Gute und drücke ihr die Daumen, dass es vielleicht sogar mit dem Aufstieg klappt. Die Basis dafür haben wir mit einer sehr guten Herbstrunde gelegt", gibt der ehemalige Bezirksoberligakicker Michael Weisheitinger zu Protokoll.







Auch einen Weisheitinger-Nachfolger kann der Klub schon präsentieren: Christian Steil, der in den vergangene Jahren in Österreich als Übungsleiter aktiv war, übernimmt das Coaching beim Kreisklassen-Anwärter. Der 51-Jährige ist in der Region kein Unbekannter, trainerte unter anderem bereits zu Kreisliga-Zeiten den SV Wildenranna und stand auch schon bei den B-Teams des SV Hutthurm und TSV Waldkirchen an der Seitenlinie. "Mit dem Wechsel auf der Trainerbank erhoffen wir uns wieder mehr Miteinander. Wir wollen guten Fußball spielen, vor allem sollte es aber auch Spaß machen. Mit Christian Steil konnten wir einen Trainer verpflichten, der den TSV Nottau schon seit seiner Kindheit kennt, Mannschaft und Verein durch seine Erfahrung und seine Expertise mit Sicherheit bereichern kann. Die Wahl des Trainers wurde in der Vorstandschaft und zusammen mit den Spielern getroffen, so dass wir uns sicher sind, diese Entscheidung gemeinsam richtig getroffen zu haben und erfolgreich in die anstehende Rückrunde starten zu können", lässt Michael Kinateder verlauten.