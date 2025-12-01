Trotz Platz 2: Münchberg und Coach Bächer trennen sich nach 9 Jahren

Was Bächer in Zukunft vorhat? "Ich bin offen und bereit für eine neue sportliche Herausforderung als Trainer, gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, eine andere sportliche Rolle einzunehmen. Dabei spielt die Spielklasse für mich keine entscheidende Rolle. Wichtiger sind stimmige Rahmenbedingungen: eine klare sportliche Idee, gegenseitiges Vertrauen und ein respektvoller Umgang. Vorstellbar ist auch zunächst eine bewusste Pause einzulegen. Nach neun intensiven Jahren freue ich mich darauf, neue Wege zu erkunden."





