Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Markus Bächer ist ab sofort nicht mehr Trainer beim FC Eintracht Münchberg. – Foto: Wolfgang Zink
Trotz Platz 2: Münchberg und Coach Bächer trennen sich nach 9 Jahren
Ende einer Ära bei den Oberfranken +++ Auch Co-Trainer Torsten Drechsel geht
Ende einer Ära beim FC Eintracht Münchberg: Der Verein aus dem Landkreis Hof und Cheftrainer Markus Bächer gehen ab sofort getrennte Wege. Darauf haben sich beide Parteien verständigt. Der 41-Jährige, der seit fast neun Jahren in Münchberg aktiv ist, hätte seinen Abschied ohnehin für Sommer 2026 geplant gehabt. Nun haben sich der Verein und Trainer auf ein sofortiges Ende der Zusammenarbeit verständigt.
Der FC Eintracht Münchberg schreibt in einer offiziellen Mitteilung: "Man kam überein, dass nach vielen Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit nun der Zeitpunkt gekommen sei, Routinen aufzubrechen und neue Impulse im sportlichen Bereich zu setzen. Die Trennung erfolgte im Guten und war mit sehr viel Wehmut verbunden." Auch Co-Trainer Torsten "Tody" Drechsel beendet damit seine Tätigkeit beim FC Eintracht.
Markus Bächer erläutert die Gründe, die zur vorzeitigen Trennung geführt haben: "Es war eine außergewöhnliche Reise mit vielen Höhen, Herausforderungen und unvergesslichen Momenten – allen voran der Aufstieg in die Bayernliga. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir über all die Jahre entgegengebracht wurde, und stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Die Arbeit in Münchberg hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber auch Energie gekostet – nicht zuletzt, weil sie gemeinsam mit meinen vertrauensvollen Co-Trainern der letzten Jahre, Antonio Cerullo, Daniel Fähnrich, Marc Schenk und letztlich "Tody" über das klassische Trainerdasein hinausging. Ob im organisatorischen, konzeptionellen oder kaderplanerischen Bereich: Wir haben über viele Jahre hinweg Verantwortung übernommen und uns mit vollem Einsatz für unsere Mannschaft eingebracht."
Markus Bächer führte die Münchberger von der Bezirksliga bis in die Bayernliga. Zwar konnte sich der FC Eintracht nach dem Sprung in die zweithöchste Amateurklasse nicht in der Bayernliga halten und stieg direkt wieder ab, doch in der Landesliga Nordost mischen die Oberfranken in der laufenden Spielzeit erneut ganz vorne mit.
Was Bächer in Zukunft vorhat? "Ich bin offen und bereit für eine neue sportliche Herausforderung als Trainer, gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, eine andere sportliche Rolle einzunehmen. Dabei spielt die Spielklasse für mich keine entscheidende Rolle. Wichtiger sind stimmige Rahmenbedingungen: eine klare sportliche Idee, gegenseitiges Vertrauen und ein respektvoller Umgang. Vorstellbar ist auch zunächst eine bewusste Pause einzulegen. Nach neun intensiven Jahren freue ich mich darauf, neue Wege zu erkunden."