Trotz Platz 1: BSC und Ipfelkofer werden sich trennen

„Wir sind durch Gespräche zu dem Entschluss gekommen, am Saisonende getrennte Wege zu gehen“, erklärt Abteilungsleiter Dominik Wolfrath, ohne weiter ins Detail zu gehen. Über die Arbeit und das Engagement des 60-jährigen Trainers lässt er keine Zweifel aufkommen: „Edi ist ein Hundertprozentiger, der super Arbeit geleistet hat und leistet. Auf ihn kann man sich immer voll verlassen. Auch dank ihm spielen wir eine super Saison. Natürlich wollen wir mit Edi den sportlich bestmöglichen Abschluss finden“, so Wolfrath, der zeitnah den neuen Chefcoach für die Saison 2025/26 vorstellen möchte.



Unter der Regie des ehemaligen Jahn-Spielers schloss der BSC Regensburg die Vorsaison auf einem guten fünften Platz ab. Auch dank der gezielten Spielerverstärkungen im Sommer, darunter Ex-Landesliga-Torjäger Florian Knauer, konnte man in der laufenden Runde nochmal einen deutlichen Sprung machen. Bei noch vier ausstehenden Spieltagen, führen die Schwarzgelben das Tableau der Kreisliga 1 mit vier bzw. fünf Punkten Vorsprung auf den Freien TuS und Burgweinting an. Das Ziel kann doch also nur die Verteidigung der Tabellenführung und der damit verbundene Bezirksliga-Aufstieg sein, oder? „Ja, freilich. Wir wollen unbedingt vorne bleiben wenn es geht“, antwortet Wolfrath.



Beim Thema Kaderplanung müssen die Verantwortlichen ein Stück weit zweigleisig planen – für die Bezirksliga als auch für die Kreisliga. „Es sieht so aus, als würde nahezu der komplette Kader weiterhin beim BSC spielen“, skizziert der Spartenleiter den Status quo. Er fügt an: „Natürlich sind noch ein, zwei Sachen offen, auch bezüglich Neuzugängen. Aber wir haben ohnehin nicht den großen Bedarf, weil der Kader in der Breite gut aufgestellt ist. Bei etwaigen Neuverpflichtungen muss es charakterlich und sportlich Sinn machen. Klar ist: unsere Jungs haben es sich verdient, weiter dabei zu bleiben – auch, sollte es eine Liga nach oben gehen.“ Das Restprogramm sieht für die Edi Ipfelkofers Mannen Duelle mit Oberhinkofen (5.), Burgweinting (3.), Sulzbach (9.) und Wiesent (14.) vor. Es sind vier Endspiele, doch speziell das Match gegen den direkten Konkurrenten aus Burgweinting dürfte von (vor-)entscheidender Bedeutung sein.