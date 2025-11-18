Trotz „personell kritischer Lage“: Bergkirchen schubst Indersdorf von Platz eins

Der TSV Indersdorf reiste als Spitzenreiter der Fußball-Kreisklasse München 1 nach Bergkirchen. Weil es dort nur zu einem 2:2 reichte, rutschten die Indersdorfer ab auf Tabellenplatz drei.

Aktuell greifen die Bergkirchener auf Spieler wie Martin Hainzinger und Michael Schlemmer zurück, die sich eigentlich schon in die wohlverdiente AH-Zeit verabschiedet haben. „Wir konnten die Ausfälle mit der jungen Truppe leider nie komplett kompensieren“, so Zacherl. Neuzugänge seien keine geplant, „wenn wir nach der Winterpause unsere Wunden geleckt haben, sollten wir durch die zurückkommenden Spieler so etwas wie sieben Neuzugänge haben.“

In Bergkirchen sei die Lage „personell leider weiterhin kritisch“, wie Trainer Simon Zacherl berichtet. „In den letzten Wochen sind zwar Spieler zurückgekommen, andersrum haben sich wieder zwei Leute mehr verletzt, und bei mir ist nach dem Sieg letzte Woche gegen Tandern wieder eine alte Verletzung aufgebrochen.“

Super verläuft die Saison für den TSV Indersdorf. „Bisher sind wir total zufrieden, und die sportliche Entwicklung geht in die richtige Richtung“, so der Sportliche Leiter Christian Rütsch vor dem Anpfiff. Ziel für die letzten drei Spiele des Jahres sei es, die Tabellenführung zu verteidigen, „auch wenn es dieses Jahr extrem schwer ist, weil die Spitzengruppe so eng zusammen ist“. Rütsch wies darauf hin, dass die zweite Mannschaft in der B-Klasse ebenfalls Tabellenführer ist, Ziel sei der Aufstieg.

Bergkirchen dreht das Spiel innerhalb von zwei Minuten

Indersdorf machte zunächst das Spiel, doch Bergkirchen stand sicher in der Abwehr. Als Christian Bopfinger in der 20. Spielminute Indersdorf mit einem Schuss aus 16 Metern in Führung brachte, schien alles seinen Gang zu gehen. Doch die Bergkirchner packten nun ihr Kämpferherz aus und drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten. Erst erzielte Kilian Strauch aus kurzer Distanz das 1:1 (25.), und nur zwei Minuten später gelang Julius von Gla㈠senapp nach einem Konter das 2:1.

Der Gast aus Indersdorf wollte alles spielerisch lösen, was auf dem schwer zu bespielenden Platz eher Probleme bereitete. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Indersdorf war am Drücker, blieb jedoch ohne richtige Torchance. Bergkirchen verteidigte leidenschaftlich und war bei Kontern immer gefährlich.

In der 75. Spielminute fiel trotzdem noch das 2:2 – eher glücklich. Tobias Altstiel traf nach einem Zusammenprall von Bergkirchens Torwart Dominik Mann mit einem eigenen Mann per Kopf.

Rütsch und Zacherl waren nach Spielschluss einer Meinung: Das Ergebnis ist gerecht.