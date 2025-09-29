Trotz Personalsorgen: Wittibreut rockt Kreisliga Isar-Rott

In den vergangenen Jahren stand für die SV-DJK Wittibreut in der Kreisliga Isar-Rott, die der Dorfverein seit 2019 angehört, meist Abstiegskampf auf der Tagesordnung. Nach zehn Spieltagen stehen die Grün-Weißen punktgleich mit Bezirksliga-Absteiger FSV Landau an der Tabellenspitze. Zweifellos eine Momentaufnahme - aus Sicht von Blümlhuber, Sendl Co. allerdings eine sehr schöne.

"Wir sind sehr happy darüber, wie es bisher gelaufen ist", sagt Wittibreuts Coach Christoph Behr. Der ehemalig Profifußballer des SV Wacker Burghausen belegte mit seiner Truppe in der Vorsaison lediglich den neunten Rang und im Kader gab es eigentlich überhaupt keine Veränderungen. Zu allem Überfluss hat das Verletzungspech schon gehörig zugeschlagen. Unter anderem hat sich der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler Dawoud Jalinous, der in der Vorsaison 22 Scorer-Punkte (13 Tore, neun Vorlagen) verbuchte, bereits in der Saisonanfangsphase das Kreuzband gerissen. Mit der gleichen Horror-Verletzung ist schon seit längerer Zeit Christian Meisetschläger außer Gefecht. Ein Langzeitausfall ist auch Daniel Stapfer, der sich mit akuten Rückenproblemen herumplagt. Dennis Dorfner hat einen Knorpelschaden im Knie, der ihn momentan außer Gefecht setzt. "Derzeit müssen wir Woche mit 13, 14 Leuten auskommen. Die geben aber Gas", schmunzelt Behr, der mit seiner Truppe die beiden Auftaktspiele in Gangkofen und gegen Hebertsfelden in den Sand gesetzt hat.







