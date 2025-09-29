Trotz Personalsorgen: Wittibreut rockt Kreisliga Isar-Rott

In den vergangenen Jahren stand für die SV-DJK Wittibreut in der Kreisliga Isar-Rott, die der Dorfverein seit 2019 angehört, meist Abstiegskampf auf der Tagesordnung. Nach zehn Spieltagen stehen die Grün-Weißen punktgleich mit Bezirksliga-Absteiger FSV Landau an der Tabellenspitze. Zweifellos eine Momentaufnahme - aus Sicht von Blümlhuber, Sendl Co. allerdings eine sehr schöne.
"Wir sind sehr happy darüber, wie es bisher gelaufen ist", sagt Wittibreuts Coach Christoph Behr. Der ehemalig Profifußballer des SV Wacker Burghausen belegte mit seiner Truppe in der Vorsaison lediglich den neunten Rang und im Kader gab es eigentlich überhaupt keine Veränderungen. Zu allem Überfluss hat das Verletzungspech schon gehörig zugeschlagen. Unter anderem hat sich der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler Dawoud Jalinous, der in der Vorsaison 22 Scorer-Punkte (13 Tore, neun Vorlagen) verbuchte, bereits in der Saisonanfangsphase das Kreuzband gerissen. Mit der gleichen Horror-Verletzung ist schon seit längerer Zeit Christian Meisetschläger außer Gefecht. Ein Langzeitausfall ist auch Daniel Stapfer, der sich mit akuten Rückenproblemen herumplagt. Dennis Dorfner hat einen Knorpelschaden im Knie, der ihn momentan außer Gefecht setzt. "Derzeit müssen wir Woche mit 13, 14 Leuten auskommen. Die geben aber Gas", schmunzelt Behr, der mit seiner Truppe die beiden Auftaktspiele in Gangkofen und gegen Hebertsfelden in den Sand gesetzt hat.
Vor allem die 0:6-Heimpleite gegen den früheren Landesligisten war eine Art reinigendes Gewitter. "Die Leistung gegen Hebertsfelden war unterirdisch. Daraufhin wurde schon etwas Tacheles geredet und wir haben die richtigen Lehren aus unserem verkorksten Saisonstart gezogen"
, berichtet der 36-Jährige, der mit seiner Truppe inzwischen achtmal in Folge ungeschlagen ist. "Wenn man erfolgreich ist, geht im Fußball vieles einfacher. Wir arbeiten gut und spielen einen ansehnlichen Fußball"
, sagt Behr, der sich trotz der starken Zwischenbilanz sehr bodenständig gibt: "Sobald die 30-Punkte-Marke geknackt ist, können wir uns neue Ziele setzen. Davon sind wir aber noch einige Zähler entfernt und deshalb gilt es auf dem Teppich zu bleiben. Die Klasse ist verdammt eng und es kann sehr schnell wieder in eine andere Richtung gehen."
Ein absoluter Unterschiedsspieler ist Darius Jalinous
, der das Spielgerät schon neunmal in die Maschen befördern konnte. Der 27-Jährige sammelte in seiner Zeit beim FC Ingolstadt Erfahrungen in der Herren-Regionalliga (31 Einsätze, drei Tore) sowie U17- und U19-Bundesliga (48 Partien, acht Treffer). "Die beiden Jalinous-Brüder sind für die Kreisliga herausragende Kicker. Ich kenne beide schon länger und als ich Wind davon bekommen habe, dass beide den Fokus auf ihrer Berufsausbildung bei der Polizei legen, sind wir ins Gespräch gekommen und konnten Darius und Dawoud für uns gewinnen. Für uns eine überragende Sache"
, freut sich Behr, für den der FSV Landau Meisterschaftsanwärter Nummer eins bleibt: "Landau hat zwar zuletzt zweimal in Folge verloren, hat aber eine richtig starke Truppe. Im Tor steht ein gestandener Regionalliga-Torhüter und davor tummeln sich fast ausnahmslos Spieler, die jahrelang in der Bezirksliga ihren Mann gestanden haben und dort nicht umsonst zweimal in Folge Dritter wurden."
Wer weiß, vielleicht kann die SV-DJK Wittibreut die Bergstädter aber noch länger ärgern....