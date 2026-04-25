Trotz Personalsorgen will der SV Walpertskirchen Platz zwei verteidigen

Mit Teamgeist will der WSV die personellen Engpässe meistern (v.l.): Martin Deutinger, Marius Orthuber, Florian Baumann, Luca Fellermeier, Noah Baumann und Adrian Alexy. – Foto: Dominik Findelsberger

Eine ganz andere Relegation hat der Gastgeber im Visier, nämlich die Playdowns. Dass TSV-Sportdirektor Wolfgang Fries für diese Abstiegsrelegation der jeweils vier Teams vom Vorletzten bis rauf zum Zwölften aus allen drei oberbayerischen Bezirksligen diesen Begriff aus dem Eishockey bemüht, liegt auf der Hand. Der 51-Jährige spielte 2001/02 unter Trainer Erich Kühnhackl im Oberliga-Team der Erding Jets.

Seinen zweiten Tabellenplatz will der SV Walpertskirchen am Sonntag beim TSV Ober-Unterhaunstadt verteidigen; Spielbeginn auf der Sportanlage Haunstadt ist um 14 Uhr. Wobei WSV-Trainer Josef Heilmeier stets betont: „Nach dem erreichten Klassenerhalt gibt es für uns kein Muss, aber für alles ein Kann.“ Immerhin würde Platz zwei zu Relegationsspielen um den Landesliga-Aufstieg berechtigen.

„Wir sind mit dem Aufstiegskader in die Saison gegangen und hatten bis zur Winterpause viele Ausfälle“, erinnert sich Fries an die Phase, in der es am 12. Spieltag eine 0:7-Packung beim Mitaufsteiger Walpertskirchen setzte. Die Ingolstädter Vorstädter waren von 2004 bis 2018 mit Unterbrechungen acht Saisons Bezirksligist und haben Relegationserfahrung. Fries: „Seit Beginn der Frühjahrsrunde sind die Verletzten zurück, zwei Neue haben wir bekommen und möchten jetzt schon mit dem einen oder anderen Erfolgserlebnis in die Playdowns gehen – warum nicht auch mit einem Punktgewinn gegen Walpertskirchen?“

Beim WSV sind die Personalsorgen größer geworden. „Wir fahren zwar mit dem Bus, haben aber mehr Platz für unsere Fans, die wir aber nicht enttäuschen wollen“, berichtet Trainer Heilmeier. Acht Feldspieler fehlten gegen Kammerberg von Haus aus, einige saßen angeschlagen auf der Bank. Aus dem Aufgebot vom vergangenen Sonntag fallen jetzt noch ein paar aus, bei einigen stehen hinter dem Einsatz dicke Fragezeichen.

Immerhin sind Raphael Hösl und Tom Simml wieder im Kader. Heilmeier: „Eine gesunde und fitte Elf bringe ich zusammen, aber auf der Bank werden nur welche mit Fragezeichen sitzen.“ Er stellt aber auch klar, „dass wir immer noch Zweiter sind und es den Arrivierten der Liga schon noch ganz gerne zeigen möchten.“

Tipp: 2:1 für den WSV