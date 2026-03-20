Trotz Personalsorgen: Teutonias Hoffnung ruht auf dem Hinspiel

Kapitän Tim Paul macht aus der Not keinen Hehl. Die personelle Decke ist nicht nur dünn, sie droht zu reißen. „Ehrlicherweise habe ich wenig Neues zu sagen. Der Kader ist klein, er ist noch kleiner als vorher“, bilanziert Paul die aktuelle Lage nüchtern. Besonders schmerzhaft: Am vergangenen Wochenende verletzten sich zwei weitere Akteure, was die Rotationsmöglichkeiten gegen Null sinken lässt. „Wir hoffen, dass wir für Sonntag eine Truppe auf den Platz kriegen, die über 90 Minuten mithalten kann“, so der Kapitän weiter.

Der Gast aus Lauingen-Bornum reist indes mit Rückenwind an. Die Mannschaft steht aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz und unterstrich ihre Ambitionen zuletzt mit einem disziplinierten 1:0-Sieg gegen den SV Arminia Vechelde. Dennoch herrscht in Groß Lafferde kein Defätismus. Die Erinnerung an das Hinspiel, als man dem Favoriten in der Fremde ein 1:1-Unentschieden abtrotzte (Tor durch Hendrik Zobjack), dient als Mutmacher.

„Aus dem Hinspiel wissen wir, dass sie knackbar sind. Da haben wir ja einen unserer wenigen Punkte geholt“, erinnert sich Paul. Dennoch ist der Respekt vor der Qualität des Gegners groß. Man wisse, dass man gegen den Tabellensechsten kein „Kanonenfutter“ vor sich habe, sondern eine Mannschaft, die „auf jeden Fall punkten werden will“. Für die Teutonen wird es vor allem darum gehen, die Defensive zu stabilisieren und über den Kampf ins Spiel zu finden. Das Ziel für Sonntag ist klar formuliert, wenn auch bescheiden: „Wir versuchen halt, Paroli zu bieten und Lauingen etwas zu ärgern.“