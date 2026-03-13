Trotz Personalsorgen: Teutonia sucht den Mut zur Überraschung

Teutonia hingegen steckt weiterhin tief im Tabellenkeller der Bezirksliga 2 Braunschweig. Mit fünf Punkten aus 16 Spielen rangiert die Mannschaft auf Platz 15. Zuletzt gab es gegen Spitzenreiter Lehndorfer TSV eine 2:6-Niederlage – ein Ergebnis, das den Spielverlauf nur teilweise widerspiegelt. Lange hielt Lafferde dagegen, ging sogar durch Hendrik Zobjack in Führung und glich nach dem Rückstand noch einmal durch Mohamed Bashiru Bah zum 2:2 aus, ehe der Favorit in der Schlussphase seine individuelle Klasse ausspielte.

Für Paul ist das jedoch kein Grund, die Erwartungen herunterzuschrauben. „Das soll aber keine Ausrede sein“, betont er. „Das haben wir ja gegen Lehndorf auch gezeigt, dass es selbst mit einem kleineren Kader und mit Aushilfen aus der Zweiten möglich ist, auch Topmannschaften der Liga zu ärgern.“

Auch vor der Reise nach Leiferde bleibt die Personalsituation angespannt. Kapitän Tim Paul spricht offen darüber, dass sich daran vermutlich so schnell nichts ändern wird. „Wir werden die ganze Rückrunde über immer wieder Probleme bekommen, einen vollständigen Kader zu haben. Mit vollständig meine ich zumindest zwei oder drei Auswechselspieler.“ Auch am kommenden Wochenende müsse man erneut mit einem sehr kleinen Aufgebot auskommen, einige Spieler seien weiterhin verletzt.

In Leiferde wartet allerdings ein Gegner, der selbst dringend Punkte benötigt. Der VfL steht mit 20 Zählern im unteren Mittelfeld der Tabelle und will möglichst schnell Abstand zur Abstiegszone herstellen. Gerade der Sieg in Vechelde dürfte dem Team zusätzlichen Auftrieb gegeben haben. „Leiferde braucht Punkte, sie wollen nicht absteigen und sich im gesicherten Mittelfeld etablieren“, sagt Paul. „Dass sie nach einem Rückstand noch 4:3 gewonnen haben, zeigt, dass sie eine mental starke Mannschaft sind.“

Hinzu kommt, dass sich der VfL im Winter noch einmal verstärkt hat und mit einem neuen Trainer frischen Schwung ins Team bringen konnte. „Sie haben einige sehr gute Spieler und haben sich im Winter verstärkt“, so Paul. „Deshalb wird das eine sehr schwierige Aufgabe für uns.“

Gerade deshalb sieht der Teutonia-Kapitän auch eine kleine Chance. Die Rollen sind klar verteilt, der Druck liegt beim Gastgeber. „Das Schöne ist, dass sowieso jeder davon ausgeht, dass wir verlieren“, sagt Paul. „Da liegen die Chancen dann eher bei uns als bei Leiferde.“

Lafferde will deshalb mutig auftreten. Die Marschroute ist klar: kompakt verteidigen, leidenschaftlich kämpfen und jede Gelegenheit nutzen, um den Gegner zu ärgern. „Wir gehen mit offenem Visier in das Spiel“, erklärt Paul. „Wir haben nicht viel zu verlieren und werden versuchen, Leiferde über möglichst das ganze Spiel zu ärgern und am Ende vielleicht etwas mitzunehmen.“

Ob daraus tatsächlich Punkte werden, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Auch mit kleinem Kader will sich Teutonia im Abstiegskampf nicht kampflos ergeben.