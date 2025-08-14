Trotz Personalsorgen: SpVg-Coach Tönnies freut sich auf Derby-Auftakt

Bereits am Freitagabend startet Vorjahres-Vizemeister SpVg Schonnebeck in die neue Saison in der Oberliga Niederrhein, wenn es auswärts im Eröffnungsspiel gegen Aufsteiger und Lokalkontrahent DJK Adler Union Frintrop geht. Nach dem ungefährdeten Pokalerfolg über Bezirksligist SSV Grefrath in der Vorwoche plagen den Aufstiegsanwärter einige personelle Probleme, dennoch fiebert SpVg-Coach Dirk Tönnies dem Ligaauftakt voller Vorfreude entgegen. Im Duell mit dem Stadtrivalen wird schließlich eine große Zuschauerkulisse erwartet.

Mit leidlich zwei Punkten Rückstand auf Meister SSVg Velbert verpasste die SpVg Schonnebeck die Meisterschaft und den damit einhergehenden Regionalliga-Aufstieg in der Vorsaison nur denkbar knapp. Nach der bereits zweiten Vizemeisterschaft in Folge soll nun im dritten Anlauf der große Wurf gelingen, allerdings hat sich in Sachen Kaderzusammenstellung einiges getan: Ganze 14 Neuverpflichtungen vermeldeten die Grün-Weißen in diesem Sommer. Auch wegen der personellen Umstrukturierung bleibt Cheftrainer Dirk Tönnies in der Zielformulierung realistisch, verweist aber zugleich auf die Qualitäten seiner Spieler.

Die „Generalprobe“ vor dem Ligaauftakt ist aus Sicht der SpVg überaus erfolgreich abgeschlossen worden: In der ersten Runde des Niederrheinpokals bezwangen die Schwalben den unterklassigen SSV Grefrath klar mit 10:1. Übungsleiter Tönnies lobt im Gespräch mit FuPa Niederrhein allen voran die konzentrierte Vorstellung seiner Mannschaft: „Imponiert hat mich vor allem, dass wir von der ersten Minute wach waren und konzentriert agiert haben. Wir sind sachlich, bodenständig und ruhig aufgetreten, haben zudem das Tempo die ganze Zeit hochgehalten“, zeigt sich Tönnies hochzufrieden mit der Leistung seines Teams. Durch Treffer von Lennon Jung, Darko Ilic, Leon Bachmann und dem Doppelschlag von Moritz Isensee war die Begegnung bereits zur Halbzeitpause entschieden.

Demzufolge dürfte die SpVg mit ordentlich viel Selbstvertrauen im Gepäck zum Ligaauftakt bei Lokalrivale Frintrop reisen. Der Aufsteiger, der im vergangenen Jahr als Vizemeister den Sprung in die Oberliga schaffte, stellt für den erfahrenen Übungsleiter Tönnies allerdings einen „sehr undankbaren ersten Gegner“ dar: „Es hätte uns zum ersten Spieltag auf jeden Fall besser treffen können, Frintrop ist ein sehr unangenehmer Gegner. Nach dem Aufstieg werden sie mit viel Euphorie in die Partie gehen, deshalb müssen wir uns auf heiße 90 bis 95 Minuten einstellen“, warnt der Coach, erklärt aber zugleich: „Wir freuen uns aber sehr darauf, dass es wieder losgeht.“ Zum Essener-Auswärts-Derby, bei dem über 1000 Zuschauer erwartet werden, komme es demnach aus Sicht von Tönnies allen voran auf eine „stabile Defensive“ und die „nötige Galligkeit“ an, wie der 51-Jährige schlussfolgert.

Magen-Darm-Welle bereitet Personalsorgen

Die Vorbereitungswoche auf den Ligaauftakt hätte aus Sicht der Schwalben wesentlich besser verlaufen können, schließlich machte sich im Lager der Spielvereinigung im Anschluss an das Pokalspiel in Grefrath eine regelrechte Magen-Darm-Welle breit: Neben Moritz Isensee, Robin Brandner, Thorben Kern, Niklas Lübcke, Noah Kloth und Julian Zelenkov ist nun auch der gerade erst neu vorgestellte Philipp Schmidt am Infekt erkrankt. Hinzu kommen die angeschlagenen Hugo Schmidt (Mittelohrentzündung) und Marcio Lopes da Silva Do Vale (Fingerbruch). Ob die genannten Akteure rechtzeitig für das Duell am Freitagabend fit werden, wird zu sehen sein.

Trotz der langen Liste von angeschlagenen Spielern erwartet Cheftrainer Tönnies von seiner Mannschaft einen hochkonzentrierten und souveränen Auftritt zum Ligastart: „Uns hat es in dieser Woche voll erwischt, das gilt aber nicht als Entschuldigung. Wir fahren nach Frintrop um das Spiel zu gewinnen“, stellt der Übungsleiter klar. Ein gelungener Saisonstart sei schließlich besonders wichtig, um erneut ganz oben angreifen zu können.

Realistische Zielsetzung

Hinsichtlich der 14 Neuverpflichtungen weiß Tönnies allerdings auch, dass die Integration der Zugänge zunächst Zeit braucht und hält den Ball dementsprechend flach: „Wir peilen Platz fünf an, weil wir einen sehr jungen Kader und viele neue Spieler haben. Wir müssen in den ersten Wochen die Entwicklung der Mannschaft abwarten und können dann ein konkretes Ziel für uns ausmachen“, schlussfolgert der Chefcoach.