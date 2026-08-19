Trotz Personalsorgen oben dranbleiben: TuS Holzkirchen empfängt Bruckmühl

Erlösende Rückkehr: Andreas Bauer (l.) wird heute Abend gegen Bruckmühl zurück in die Holzkirchner Startelf rücken. – Foto: Max Kalup

Der TuS Holzkirchen will im Heimspiel gegen den SV Bruckmühl den dritten Sieg in Folge holen. Die personelle Lage ist extrem angespannt.

„Es ist eine ganz schwierige Situation für uns“, gibt TuS-Coach Orhan Akkurt zu. „Aber meine Aufgabe ist es, Lösungen zu finden. Durch die jüngsten Siege haben die Jungs wieder ein deutlich gesteigertes Selbstwertgefühl.“ Am heutigen Mittwochabend wollen die Grün-Weißen ab 18.30 Uhr gegen den SV Bruckmühl nachlegen.

Das Ziel des TuS Holzkirchen ist klar: Man will mit aller Macht an der Spitze der Bezirksliga Ost dranbleiben. Keine leichte Aufgabe für die Grün-Weißen, denn die personelle Lage an der Haidstraße ist nach wie vor äußerst angespannt. Die zweite Mannschaft trat ihr Auswärtsspiel in Wall (2:4-Niederlage) am Sonntag nur mit elf Mann an.

Ein Gegner, der auch mit einigen Problemen aus den Startlöchern gekommen ist. Nach dem Auftaktsieg im Derby gegen Raubling verlor die Mannschaft des Ex-Holzkirchners Mike Probst ihre jüngsten beiden Partien, in Peterskirchen gab es eine heftige 1:7-Klatsche. „Ich denke, dass sie gegen uns etwas gutmachen wollen“, sagt Akkurt. „Das ist eine sehr gut eingestellte Mannschaft.“

Alexander Zetterer ist erneut verfügbar

Unterdessen muss der TuS-Coach seine Elf erneut umstellen. Gilbert Diep wird wegen gesundheitlicher Probleme vorerst ausfallen. Genauso wie Maximilian Freundl, der aktuell mit einer Schambeinentzündung zu kämpfen hat. Auch auf ihn wird Coach Akkurt länger verzichten müssen. Die beiden Youngster Linus Haas und Frederick Heidenreich, die in der Anfangsphase auf sich aufmerksam machen konnten, sind im Urlaub.

Gut, dass Alexander Zetterer nach seinem überraschenden Comeback am Wochenende erneut zur Verfügung stehen wird. Obendrein gibt es auch positive Meldungen: Andreas Bauer ist schmerzfrei und konnte das Abschlusstraining ohne Probleme absolvieren. Er dürfte auch in die Startelf rücken. Auch Tim Feldbrach hat seine Blessur überstanden und steht zumindest für heute Abend im Kader.

Holzkirchen braucht dritten Sieg in Folge

Gegen Bruckmühl wird es wieder darauf ankommen, dass die TuS-Kicker konsequent verteidigen. Denn die Tendenz zeigt nach oben. Nach jeweils drei Gegentreffern in den ersten beiden Partien, gab es zuletzt pro Spiel nur noch einen – ein Grund für den Holzkirchner Aufschwung.

„Die Jungs, die da sind, sind gut genug“, betont Akkurt. „Wir müssen selbst daran glauben und möchten zu Hause die drei Punkte holen.“ Es wäre der dritte Dreier in Folge. Nur durch einen weiteren Erfolg könnten die Grün-Weißen auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen bleiben.