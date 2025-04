Trotz Personalsorgen im Dunstkreis der Spitze

Die Liste derer, die nicht zur Verfügung stehen, nimmt besorgniserregende Längen an. Den Trainer selbst hat vor drei Wochen erwischt und das maximal unglücklich. "Beim Spiel in Tiefenbach habe ich mir zum zweiten Mal das linke Kreuzband gerissen und der Meniskus ist auch hinüber", klärt er über die Schwere seiner Verletzung auf, die gleich zwei Operationen zur Folge hat. Deshalb stellt der 32-Jährige unmissverständlich klar: "Das war´s mit dem Kicken für mich, danach gibt es kein Zurück mehr."

Auf seiner Abschiedstour als Trainer will Ziegler bestenfalls noch einmal ins Rennen um Platz zwei eingreifen, außer Reichweite ist selbiger jedenfalls nicht. An mehr zu träumen verbietet sich, wie er klarstellt: "Vorne ist Eppingen II für mich durch, die werden Meister."

Direkt dahinter könnten die Dührener schon längst liegen, wären da nicht die vielen ärgerlichen Punktverluste. "Ich finde, wir waren nie die schlechtere Mannschaft, hätten dann aber natürlich beispielsweise in Babstadt und in Sulzfeld, wo wir jeweils verloren haben, mehr holen müssen", hebt Ziegler zwei Pleiten aus der jüngeren Vergangenheit hervor.

Am Sonntag ist Stolpern verboten, die Gefahr davor aber immens. "Dort haben wir noch nie ein gutes Spiel abgeliefert", haben Ziegler und Co. alles andere als gute Erinnerungen an Auswärtsspiele beim TSV Reichartshausen. Dieses Malstehen die Vorzeichen aber so gut wie lange nicht mehr, zu schlecht verläuft die Runde für Reichartshausen, das sich längst mit dem Abstieg in die Kreisklasse B wird abgefunden haben.