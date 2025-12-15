Trotz Personalsorgen: Hilfarth überwintert auf Rang zwei Spielbericht

Fußball-Bezirksliga, Staffel vier: Die Germania holt in Kohlscheid einen Zähler und muss am Freitag im Nachholspiel gegen Oidtweiler noch einmal ran.

Auf dem Papier war es das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga, Staffel vier: Der Tabellendritte Kohlscheider BC hatte am Sonntag den Tabellenzweiten Germania Hilfarth zu Gast. Die wenigen Zuschauer im Oststadion sahen eine intensive Partie, die 2:2 (1:0) endete.

Jeremy Labas trifft doppelt

„Es war ein sehr schnelles Spiel“, bestätigte Gästetrainer Nils Brandt. Im ersten Durchgang registrierte er Vorteile für seine Mannschaft: „Da waren wir am Drücker und hätten das 1:0 machen müssen. Wir sind zweimal am gegnerischen Torwart gescheitert.“

Doch der Ball schlug in der Nachspielzeit von Hälfte eins auf der anderen Seite ein. Der KBC schaltete nach einem abgewehrten Eckball schnell um und konterte die Germania eiskalt aus. Jeremy Labas drückte schließlich die Kugel zum 1:0 über die Linie (45.+1). „Das darf uns nicht passieren, da war ich schon sehr verärgert“, verdeutlichte Brandt.

Seine Worte verfehlten offenbar nicht ihre Wirkung, denn Hilfarth kam mit Wut im Bauch aus der Kabine. Nach einer Vorlage von Gino Krings markierte Shpend Hasani das 1:1 (56.). Die Gäste blieben am Drücker, doch nach einem weiteren Konter stand es plötzlich 1:2 aus Sicht der Germania (75.). Erneut war Labas zur Stelle, der bereits seinen 13. Saisontreffer verbuchte.

In der Folge suchten die Hausherren die Vorentscheidung, Oliver Mobers hielt seine Mannschaft aber im Spiel. „Oli ist seit Wochen in absoluter Topform“, lobte Brandt seinen Keeper. Der kurz zuvor eingewechselte Vladimir Hartmann schaffte zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den „verdienten Ausgleich“, wie der Gästecoach hinterherschob. Sein Gegenüber konnte sich ebenfalls mit dem Ergebnis anfreunden. „Aus neutraler Sicht war es ein cooles Spiel auf gutem Bezirksliganiveau. Die Partie hätte in die eine oder andere Richtung kippen können, aber unter dem Strich geht das Resultat so in Ordnung“, resümierte Kohlscheids Trainer Jonas Schäfer.

Der „Unterschiedsspieler“ fehlt

Im Gegensatz zum KBC kann die Germania die Füße noch nicht hochlegen. Am Freitag, 20 Uhr, steht das Nachholspiel gegen Concordia Oidtweiler auf der Agenda. „Wir sind leider noch nicht in der Pause. Das ist immer suboptimal“, bedauerte Brandt, der mit seinem Team ungeachtet des Ausgangs des letzten Hinrundenspiels auf Platz zwei überwintern wird. „In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Zum einen sind wir in einer ausgeglichenen Liga mit einem Spiel weniger Zweiter, das ist erst einmal gut. Zum anderen haben wir aber den ein oder anderen Punkt leichtfertig liegen lassen. Und darüber hinaus ist bei uns viel passiert“, verdeutlichte der 43-jährige Coach.

Zur Erinnerung: Der Verein hatte sich noch in der Vorbereitung von Leistungsträger Sebair Ljatifi getrennt. Dann verletzte sich Neuzugang Paul Wolf am ersten Spieltag, der eigentlich den abgewanderten Marios-Paraskevas Akrivos ersetzen sollte. Und zu allem Überfluss muss Brandt seit Mitte November „aus persönlichen Gründen“, so der Coach, auf seinen Unterschiedsspieler Danny Richter verzichten. „Mit Blick auf diese Vorfälle muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Wir haben einen super Teamspirit. Wenn ich das alles in die Bewertung miteinbeziehe, dann müssen wir einfach zufrieden sein.“

Im Winter wird es weitere Kaderveränderungen geben: Justin Neyka verlässt den Verein aus persönlichen, Hartmann aus beruflichen Gründen, verkündete der Coach. „In Summe stehen uns in der Rückrunde fünf Spieler nicht mehr zur Verfügung, die im Sommer noch da waren“, konstatierte Brandt, der die Mannschaft vor knapp einem Jahr übernommen hatte und in die Erfolgsspur führte.

