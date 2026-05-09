Trotz Personalsorgen fordert Trainer Locke den Sieg gegen Rohrbach

In der Vorrunde kamen die Veilchen beim heimstarken TSV Rohrbach zu einem 1:1-Remis. Morgen will man, wie hier Leonardo Tunjic seinen Gegenspieler im Hinspiel, die Punkte in Altenerding festhalten – Foto: Andreas Heilmaier

Die SpVgg Altenerding braucht dringend drei Punkte im Heimspiel. Doch mehrere Ausfälle erschweren den Kampf um den Klassenerhalt erheblich.

Nach der 0:2-Niederlage im Nachholspiel gegen den VfR Garching nimmt die SpVgg Altenerding den Kampf um den direkten Klassenerhalt an. So herrscht vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Rohrbach Kampfgeist. „Uns ist klar, dass wir es nicht mehr selbst in der eigenen Hand haben, aber jetzt aufzugeben ist keine Option“, betont Trainer Pedro Locke vor der Partie im Sepp-Brenninger-Stadion, die um 15 Uhr angepfiffen wird. „Für uns zählt gegen Rohrbach nur ein Dreier.“

Personell bleibt die Lage bei den Veilchen allerdings angespannt. Nach den Platzverweisen im Derby gegen Langengeisling stehen die Urteile gegen Samuel Kronthaler und Leart Bilalli weiterhin aus, weshalb ein Einsatz beider Akteure als äußerst unwahrscheinlich gilt. Zudem muss Locke erneut improvisieren, da Co-Spielertrainer Nihad Mujkic wegen einer erlittenen Zerrung ausfällt. Auch Nessim Mahsas steht privat verhindert nicht zur Verfügung. Immerhin konnte Mario Dipalo gegen Garching sein Comeback feiern. Dennoch bleiben die Offensivprobleme aufgrund der Ausfälle von Bilalli und dem verletzten Wiam Takruri bestehen.

Dagegen plagen Rohrbachs Coach Philipp Federl eher Sorgen in der Defensive. Torhüter Marco Zieglmeier wird wegen einer Knieverletzung weiterhin fehlen. Außerdem müssen die Gäste auf Innenverteidiger Andreas Maier sowie Mittelfeldspieler Thomas Vollnhals verzichten. Hinter dem Einsatz von Nico Elfinger steht noch ein Fragezeichen. Trotz der personellen Probleme reist Rohrbach mit breiter Brust nach Altenerding. „Wir sind heuer noch ungeschlagen, und das soll sich auch morgen nicht ändern“, erklärt Spielertrainer Federl, der mit bislang 16 Treffern selbst zu den gefährlichsten Offensivspielern der Liga zählt.

Locke hingegen fordert gegenüber dem Garching-Spiel eine deutliche Leistungssteigerung, glaubt aber fest daran, dass seine Elf die Wende noch schaffen kann. „Wir brauchen jetzt einfach mal ein Erfolgserlebnis, und das müssen wir uns mit harter Arbeit verdienen“, sagt der SpVgg-Coach. Mit einem Heimsieg wollen sich die Veilchen die Chance auf ein echtes Endspiel am letzten Spieltag beim bereits feststehenden Meister SV Nord Lerchenau erhalten.Tipp: 3:1 für die SpVgg