Trotz Personalsorgen: Föching hält gegen Spitzenreiter tapfer dagegen A-Klasse von Benedikt Hub · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Föching musste sich mit großen Personalsorgen Sauerlach geschlagen geben. – Foto: Thomas Plettenberg

Die Sportfreunde Föching traten in Sauerlach mit einigen Verletzten an. Dennoch zeigten sie eine ansprechende Leistung gegen den Tabellenführer.

Die Sportfreunde Föching sind mit einer angespannten Personallage zum aktuellen Spitzenreiter nach Sauerlach gereist. „Wir hatten vom Spiel am Samstag vier Verletzte zu beklagen“, erzählt SF-Coach Werner Klinke. „Das war schwierig, weil ein paar spielen mussten, die in letzter Zeit nicht so viele Minuten bekommen hatten.“ Di., 14.04.2026, 19:30 Uhr TSV Sauerlach Sauerlach SF Föching SF Föching 2 0 Abpfiff Doch genau diese Akteure gaben alles und zeigten eine starke Partie. Zwei Sauerlacher Treffer nach Standards sorgten bereits in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Die Phase vor dem Pausenpfiff gehörte dagegen den Föchingern, die den Tabellenführer unter Druck setzten, sich dafür aber nicht belohnten.