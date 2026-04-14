Trotz Personalsorgen: FCA Unterbruck triumphiert in Wolfsbuch Fußball Kreisliga von Pauline Zapp · Heute, 10:32 Uhr · 0 Leser

Einen Zähler für den Klassenerhalt holte Freising United um Sophia Färber (r.). – Foto: Lehmann

Die Unterbruckerinnen reisten nur mit zwei Ersatzspielerinnen an. Freising United verpasste gegen Karlskron den verdienten Sieg.

Da das Heimspiel des FC Moosburg gegen die SG DJK Ingolstadt/Wettstetten wegen Personalmangels bei der SG auf den 21. April verschoben worden war, waren am Wochenende lediglich die SG Freising United und der FCA Unterbruck in der Fußball-Kreisliga der Frauen im Einsatz. Und beide Teams durften sich über Zählbares freuen. SG Freising United – SV Karlskron 0:0. „Wir waren heute deutlich näher dran am Sieg“, lautete das Fazit von Freisings Trainer Christoph Bosch. Nach „katastrophalen ersten 20 Minuten von beiden Seiten“ gewann das Spiel der beiden Tabellennachbarn zunehmend an Qualität. Nach einer halben Stunde wurde erst der SVK nach einer Ecke gefährlich, bevor die Gastgeberinnen durch einen Konter zu einer guten Chance kamen. Kurz vor der Halbzeitpause verhinderte die Karlskroner Torhüterin nach einem Distanzschuss die Freisinger Führung.

„In Hälfte zwei hatten wir dann deutlich mehr Spielanteile, Karlskron wurde kaum noch gefährlich“, sagte Bosch. Allerdings verpassten es seine Spielerinnen, den Ball im gegnerischen Kasten unterzubringen. „Den Punkt nehmen wir im Abstiegskampf natürlich mit, ein Sieg wäre jedoch verdient gewesen“, erklärte der United-Coach, dessen Mannschaft weiterhin auf Tabellenplatz neun steht. Am Sonntag, 19. April, gastieren die Freisingerinnen bei der SG DJK Ingolstadt/Wettstetten. „Da wollen wir effizienter agieren und endlich mal von Beginn an wach sein“, kündigt Bosch an FCA Unterbruck reist mit dezimierter Bank an SpVgg Wolfsbuch/Zell – FCA Unterbruck 1:3 (0:1). Mit nur zwei Ersatzspielerinnen machten sich die Unterbrucker Fußballerinnen am Samstag auf den Weg nach Wolfsbuch. „Wir wussten schon vorher, dass da ein hartes Stück Arbeit auf uns zukommt. Die aktuelle Kadersituation macht das Ganze natürlich nicht leichter“, berichtete FCA-Trainer Rudolf Greiner. Dennoch hielt seine Mannschaft vor allem in kämpferischer Hinsicht über die gesamte Spieldauer gut dagegen und ging durch Lena Zaindl früh mit 1:0 in Führung (4.). Im Anschluss entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, die Gastgeberinnen wurden dabei immer wieder durch Standardsituationen gefährlich. FCA-Keeperin Sina Daoud parierte jedoch mehrfach stark.