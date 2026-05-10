Trotz Personalproblemen: Bauers Last-Minute-Tor rettet den Klassenerhalt

Sebastian Ammer (li.) verhilft dem SV Bad Heilbrunn über 60 Minuten als Antreiber zum Sieg über Gilching und damit zum Klassenerhalt. – Foto: Ewald Scheitterer

Der HSV Bad Heilbrunn sichert sich gegen Gilching die Bezirksligazugehörigkeit. Tobias Bauer trifft in der Schlussphase zum erlösenden 1:0.

Manche Tore sind mehr wert als andere. Tobias Bauers Treffer zum 1:0 in der Schlussphase gegen Gilching gehört definitiv dazu: Mit dem Last-Minute-Tor, das der Heilbrunner Stürmer in einer unübersichtlichen Situation vor dem Strafraum von Sebastian Hollenzer über den Gäste-Keeper spitzelte, machten die Hausherren nicht nur den Deckel auf das umkämpfte Spiel. Sondern mit dem Sieg stockte Heilbrunn auch sein Punktekonto auf 39 Zähler auf und kann nun am letzten verbleibenden Spieltag nicht mehr von Verfolger TSV Geiselbullach eingeholt werden. „Der Klassenerhalt ist aller Ehren wert“, sagt Trainer Walter Lang, bei dem sich nun sichtlich einige Anspannung löst. „Bedenkt man, was wir alles für Personal-Sorgen hatten.“

Davon blieben die Heilbrunner auch im Spiel gegen den Bezirksliga-Dritten nicht verschont. Thomas Pföderl hatte mit Magenproblemen zu kämpfen, musste nach einer halben Stunde raus. Bei Andre Tiedt und Maximilian Schnitzlbaumer brachen alte Verletzungen wieder auf. Sie mussten ebenfalls raus. Anton Krinner fing sich früh Gelb plus eine Verwarnung ein, seine Herausnahme war eine Vorsichtsmaßnahme. Gut nur, dass Lang dieses Mal Wechseloptionen hatte. „Alle müssen funktionieren“, hatte er vor dem Spiel ausgegeben. Und fast alle funktionierten. Zumal Sebastian Ammer auf der Sechserposition wohl das Spiel seines Lebens machte und den Grundstein zum Heilbrunner Erfolg legte. „Anstand, Charakter und Respekt werden immer belohnt“, freut sich Lang darüber, dass sein Team trotz Widrigkeiten aus eigener Kraft die Bezirksligazugehörigkeit klargemacht hat.

Der Erfolg stand zuvor auf der Kippe. Weil die Gäste die Partie durchaus ernst nahmen, auch wenn es für sie um nichts mehr ging. Louis Fleddermann und Routinier Vinzenz Wolf hatten dicke Chancen für Gilching. Doch der agile Stürmer zimmerte seinen Angriff von links an die Latte. Wolfs Schuss vor del leeren Tor blockte HSV-Abwehrchef Florian Kapfhammer stark zur Ecke. Heilbrunn tat sich schwer mit zwingenden Aktionen nach ganz vorn. Traf mehrfach falsche Entscheidungen im Spielaufbau, spielte ungenaue Pässe in die Tiefe.

Das änderte sich nach den Wechseln in der zweiten Hälfte. Ammer trieb die Kugel nach vorn oder holte sie auf Heilbrunner Seite zurück. Jonas Gall spielte sein Tempo aus, zog mehrere Angriffe über links durch, scheiterte aber mehrfach aussichtsreich an Hollenzer, schob am langen Pfosten vorbei oder wurde im Abseits erwischt. Leon Meisl, für den nach 75 Minuten völlig durchgespielten Max Specker eingewechselt, hatte sich zum Abschluss den Ball zu weit vorgelegt. Bauer fiel zunächst weniger auf. Doch bei der entscheidenden Situation war er zur Stelle – und gnadenlos. „Der kann so etwas, vor dem Tor ist er eiskalt“, sagt sein Trainer. So brachte er den Schuh entscheidend an den hohen Ball vor Hollenzer, nachdem sich Gilching zuvor durch Gelb-Rot für Leander Kraus selbst dezimiert hatte. Das Leder holperte über die Torlinie, die Heilbrunner verfolgten ihren Torschützen bis zur Eckfahne. Die vier Minuten Nachspielzeit überstand der HSV auch noch abgeklärt und engagiert. „Ich denke, wir haben uns den Sieg dank der zweiten Hälfte und den Klassenerhalt verdient“, freut sich Lang.