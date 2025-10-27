Trotz Personalnot – VSF Amern feiert Dreier

Die VSF Amern haben am Sonntag ein Ausrufezeichen gesetzt. Trotz großer personeller Sorgen gewann die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg beim SC Kapellen-Erft mit 2:0 (0:0) und feierte damit ihren fünften Saisonsieg. Der Erfolg war hart erarbeitet, da der Mannschaft gleich sechs potenzielle Stammkräfte fehlten. „Was die Mannschaft daraus macht, ist aller Ehren wert. Wir haben kämpferisch alles gegeben“, sagte Kehrberg nach dem Schlusspfiff.

Die Partie begann ausgeglichen. Beide Teams tasteten sich zunächst ab, echte Torchancen blieben Mangelware. Nach rund 25 Minuten übernahm Kapellen etwas mehr Kontrolle, konnte sich aber keine klaren Gelegenheiten herausspielen. Zwar trafen beide Mannschaften noch vor der Pause je einmal, doch in beiden Fällen entschied das Schiedsrichtergespann auf Abseits, sodass es torlos in die Kabinen ging.

In der 77. Minute folgte ein entscheidender Personalwechsel: Vamara Diabate kam in die Partie – und auch dieser Joker stach. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung setzte sich Diabate kraftvoll gegen zwei Gegenspieler durch und traf aus 16 Metern flach ins linke Eck zum 2:0. Für den Offensivspieler war es das erste Tor im Amerner Landesligatrikot.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start. In der 54. Minute wurde ein weiter Ball aus der Amerner Hälftezur perfekten Vorlage für den eingewechselten Adam El Edghiri, der plötzlich allein vor dem Kapellener Torwart auftauchte. Mit kühlem Kopf schob er den Ball zum 1:0 ins Netz – die überraschende Führung für die Gäste. Kapellen drängte in der Folge auf den Ausgleich, fand aber kein Mittel gegen die kompakt stehende Amerner Defensive.

Kapellen warf in der Schlussphase alles nach vorn, doch Amern verteidigte geschlossen. Auch in der vierminütigen Nachspielzeit ließ die Kehrberg-Elf nichts mehr anbrennen. Der Sieg war zwar glücklich, aber dank einer kämpferischen Leistung nicht unverdient. „Kapellen war die bessere Mannschaft, hat aber seine Chancen nicht genutzt. Wir treffen zweimal nach Kontern und haben danach sehr leidenschaftlich verteidigt“, analysierte Kehrberg. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie sich gegen alle Widerstände stemmt. Heute haben wir uns das Glück erarbeitet.“

Mit nun 19 Punkten auf dem Konto klettern die VSF Amern in der Tabelle weiter nach oben und dürfen als Tabellenvierter selbstbewusst ins kommende Heimspiel gehen. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) empfängt die Kehrberg-Elf im Rösler-Stadion den Tabellenzweiten DV Solingen.

Für den ASV Süchteln setzte es am Sonntag eine überraschende 1:2-Niederlage beim TSV Solingen. Die Mannschaft von Trainer Volker Hansen fand schwer in die Partie und lag bereits zur Pause mit 0:2 zurück. Erst in der 71. Minute gelang Bora Kat der Anschlusstreffer, der noch einmal Hoffnung auf einen Punktgewinn weckte. Doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der SC Victoria Mennrath. Beim souveränen Tabellenführer 1. Spvg. Solingen-Wald geriet die Mannschaft früh auf die Verliererstraße und musste sich am Ende deutlich mit 0:6 geschlagen geben.

Auch beim SC Union Nettetal verlief der Spieltag alles andere als erfreulich. Personell ohnehin stark gebeutelt, verlor das Team beim ambitionierten DV Solingen klar mit 0:3. Der Sportliche Leiter Nico Zitzen feierte nach längerer Pause sein Comeback in der Landesliga und wurde in der 75. Minute eingewechselt. In der Nachspielzeit durfte zudem Neuzugang Omar Boudoudou sein Debüt für Union Nettetal geben. In der Tabelle rutscht Union auf Rang neun zurück.