Trotz Personalnot: Grünwald das Aufstiegsrennen spannend halten

Kann der TSV Grünwald noch einmal in das Aufstiegsrennen eingreifen? – Foto: Sven Leifer

Das Augenmerk des Landesliga-Chefcoach galt in dieser Woche ansonsten nur dem heutigen Punktspiel zuhause (19.30 Uhr) gegen den ESV Freilassing. „Das Training wurde so dosiert, dass die Jungs ein bis zwei Einheiten haben“, berichtet Koch, der immerhin ankündigen kann, dass der gleiche, ohnehin recht dezimierte Kader wie zuletzt in Unterföhring zur Verfügung stehen wird.

Dieses Ausscheiden nahm der TSV Grünwald billigend in Kauf. Bis auf Torwart Dominik Stanić und Milan Zargar trat beim 0:1 (0:1) der Grün-Weißen in der 2. Qualifikationsrunde des Totopokals beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen die Zweite Mannschaft unter der Leitung ihres Trainers Lukas Kaserer an. „Was ich gehört habe, hätten sie aber sogar gewinnen können“, zeigte sich Sebastian Koch erstaunt über den guten Auftritt der Kreisklassen-Truppe.

Nachwuchsspieler drängen nach oben

Aus dem Aufgebot der Zweiten Mannschaft hätten sich in Garmisch mit Lukas Schrödl und Niklas Kern zwei Akteure zumindest für einen Platz auf der Bank empfohlen, so der Trainer. Beide zählten in der Vergangenheit schon zum Kader der Ersten, Kern war in den vergangenen Spielzeiten, als Koch schon Co-Trainer war, phasenweise Stammspieler. Der 21-Jährige studiert im Ausland, verbringt derzeit seinen Osterurlaub zuhause. „Am Wochenende ist er zum Glück noch da“, freut sich Koch über eine wertvolle Alternative. Der 32-jährige Schrödl stieg mit dem TSV 2017 von der Bezirksliga in die Landesliga auf und war dort noch eine Spielzeit aktiv. Seit einiger Zeit kickt er wieder in der Reserve. Nun könnte er aufgrund der personellen Engpässe möglicherweise noch einmal in den Landesliga-Kader hineinschnuppern.

Trotz aller Nöte und der fünf Punkte Rückstand zum Tabellenzweiten TSV 1860 Rosenheim, der zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, will Koch das Aufstiegsrennen bis zum Schluss spannend halten. Im Mai empfängt sein Team mit dem Dritten SpVgg Unterhaching II und den Rosenheimern ja noch die direkten Konkurrenten. Auch seine teils angeschlagenen Spieler geben nicht auf, versichert er: „Meinen Respekt an die Jungs. Sie wollen und beißen auf die Zähne, trotz aller Wehwehchen.“ Ein Sieg gegen Freilassing ist allerdings notwendig, um sich eine echte Chance auf die Rückkehr in die Bayernliga zu erhalten. Die Grenzstädter ihrerseits sind als Tabellenzwölfter noch nicht alle Abstiegssorgen los. „Deshalb erwarte ich sie recht defensiv. Und bei Standards sind sie gefährlich, das wissen wir aus dem Hinspiel.“ Das gewann der TSV mit 3:2. (um)

TSV Grünwald: Körber - Bornhauser, Wanzeck, Keller, Park, Lucksch, Hutterer, Halbich, Leugner, Frey, Kosuch