Trotz Personalnot: Der FC Deisenhofen kämpft tapfer in Penzberg

Die U23 des FC Deisenhofen verlor beim 1. FC Penzberg mit 0:2. Urlauber, Kranke und Uni-Stress sorgten für massive Personalprobleme.

Das letzte Aufgebot der U23 des FC Deisenhofen hielt sich beim 1. FC Penzberg tapfer, musste sich aber mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. „Man merkt, dass die Osterferien beginnen“, sagte Trainer Andreas Budell, der neben Urlaubern auch Spieler wegen Krankheit und Uni-Stress (Martin und Rogalski) entbehren musste. Der am Abend zuvor beim Bayernligaspiel der Ersten schon vor der Pause eingewechselte Jonas Herrmann war gesperrt, vier Spieler, die dort im zweiten Durchgang zum Einsatz kamen (Weber, Gandl, Vollmer, Perneker), standen in der Startelf. Auf der Bank saßen zwei Feldspieler. „Da fehlt dann hinten raus frisches Blut“, meinte Budell. Was das hätte bewirken können, zeigte Joker Oliver Lindenauer, der die größte Chance zum 1:1 hatte, aber vor allem, so Budell, „auch Stimmung und Power gebracht hat“.

Der FCD-Coach räumte offen ein: „Penzbergs Sieg war verdient.“ Sein Team, das weiter im gesicherten Bezirksliga-Mittelfeld steht, lobte er trotzdem: „Die Jungs haben bei Standards gegen die körperlich robusten Penzberger wenig zugelassen und auch sonst gegen die individuell starken Spieler, wie Dominik Bacher, gut verteidigt. Wir hatten auch Phasen, wo wir den Ball gut laufen ließen. Vor dem Tor war es aber viel zu wenig.“

Immerhin: Nach dem 1:0 durch Florian Langenegger (24.), der nach einem Konter und starker Vorarbeit von Bacher traf, hielt der FCD die Partie ergebnistechnisch lange offen. Erst in der 87. Minute machte Bacher alles klar. (um)

1. FC Penzberg - FC Deisenhofen U23 2:0 (1:0) FC Deisenhofen U23: Widmann - Blauensteiner (83. Murad), Özbek, Sagner, Ngeukeu (59. Lindenauer), Gandl, Vollmer, Bisignano, Rehm, Perneker, Weber Tore: 1:0 Langenegger (24.), 2:0 Bacher (87.)