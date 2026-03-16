Trotz Personalnot: Aßling besiegt Riedering nach hitziger Schlussphase

FB KK Aßling (rot) thomas Sommerfeld – Foto: Sro

Vor dem Spiel hatte sich Laszlo Ziegler aufgrund der langen Ausfallliste große Sorgen gemacht. 90 Minuten später feierte Aßlings Trainer mit seiner Mannschaft einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Mit 2:1 hatten die Platzherren den SV Riedering niedergerungen. Ziegler: „Entscheidend waren die Zweikämpfe.“

Aßling stellte sich schnell auf die weiten Riederinger Bälle ein und war auch bei den zweiten Bällen präsent. Nach Ballgewinnen spielten die Gastgeber schnell nach vorn und gingen verdient in Führung. Jonas Mitterhofer scheiterte vor dem 1:0 noch mit seinem ersten Versuch an Torhüter Peter Schauer, den Abpraller drückte er per Kopf über die Linie (34.). Für das 2:0 sorgte Winterneuzugang Thomas Sommerfeld, der nach einem Abwehrfehler am schnellsten schaltete und den Gästetorhüter tunnelte (41.).