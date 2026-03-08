Trotz Pausenführung: Verden geht bei direktem Konkurrenten unter

– Foto: Lennart Blömer

Der FC Verden 04 schaffte es nicht, den deutlichen Heimerfolg über die Reserve von Eintracht Braunschweig zu veredeln. Dabei befanden sich die Reiterstädter beim MTV Wolfenbüttel zunächst auf der Siegerstraße, ehe sie nach dem Seitenwechsel komplett den Faden verloren.

Auf dem Kunstrasenplatz stellte der FCV zunächst die aktivere Mannschaft und ging nach 18 Minuten durch Winter-Neuzugang Francis Agombire in Führung. Im zweiten Abschnitt spielte jedoch nur noch der im Hinspiel noch mit 0:6 unterlegene Aufsteiger. Zwischen der 47. und 56. Minute bogen Phil Brand sowie Maximilian Moslener (2) die Partie um - 3:1. Verden stemmte sich zwar gegen die Niederlage, musste aber in der 86. Minute das 4:1 durch Akram-Dine Mohamadou hinnehmen. Spielertrainer Bastian Reiners verkürzte noch einmal, betrieb aber nicht einmal Ergebniskosmetik. Denn in der Nachspielzeit schraubten die Hausherren den Vorsprung durch Mohamadou sowie Hannes Joppich auf 6:2 in die Höhe.