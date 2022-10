Trotz Patzer: Mu/Ku kann mit Punkt im Derby leben Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Am zwölften Spieltag hat die SV Drochtersen/Assel III ihre Negativserie beendet. Für positive Schlagzeilen sorgte der TSV Apensen mit einem Sieg bei Eintracht Cuxhaven. Eiche Bargstedt trauerte - 1:6 in Stinstedt.

Im Derby der beiden Nachbarn gab es vor ansehnlicher Kulisse ein gerechtes Unentschieden. Die zuletzt so erfolgreichen Gastgeber waren als Favorit ins Rennen gegangen, aber in den 90 Minuten war nicht zu erkennen, wer in der Spitzengruppe mitmischt und wer als Drittletzter auftritt.Mit der ersten echten Torchance gelangte Mu/Ku zur 1:0-Führung, als Jonas Willenbockel völlig frei zum Schuss kam und knallhart ins lange Eck traf. Oste/Oldendorf zeigte sich davon aber wenig beeindruckt, war jederzeit ein gleichwertiger Kontrahent und durfte in Halbzeit zwei den kuriosen Ausgleich feiern: Mu/Ku-Keeper Hendrik Meyer traf bei seinem Klärungsversuch den Kollegen Jens Schliecker, der Ball landete fatalerweise bei O/O-Angreifer Raphael Hitzwebel und der hatte keine Mühe, ins leere Tor zu schieben, 1:1. Der Torschütze belohnte sich damit für eine engagierte Partie und unterstrich mehrfach sein Talent.

In der Folgezeit hatten die Gastgeber die etwas besseren Chancen: Nick Marzog, stark in der Abwehr und gefährlich per Kopf bei seinen Vorstößen, scheiterte knapp, und beim Versuch von Niklas Gerken war die Latte im Weg.

Mu/Ku-Trainer Martin Gerken: "Wir sind seit sieben Spielen ungeschlagen, und da muss man auch mal mit einem Remis zufrieden sein. Wir hatten ein leichtes Chancenplus, waren aber spielerisch nicht gut genug, um mehr zu beanspruchen."

O/O-Trainer Arne Hees war einverstanden mit dem Auftritt seiner Elf: "So ganz konnten wir nicht an die starke Partie gegen Eintracht Cuxhaven anknüpfen, aber der Einsatz hat gestimmt, und diesen Auswärtspunkt nehmen wir gerne mit." Die nächste Aufgabe bringt das enorm wichtige Spiel gegen D/A III, während Mu/Ku die schwere Reise zu Eintracht Cuxhaven antritt.

Tore: 1:0 (27.) Willenbockel, 1:1 (56.) R. Hitzwebel.