Trotz Patzer: Kemnath steuert der Bezirksliga-Relegation zu

Das Nachholspiel am Karsamstag fand einen knappen Sieger. Der TSV Stulln landete dank des Tor des Tages von Dominik Linsmeier (45.+1) einen Heimerfolg gegen den TSV Dieterskirchen. Eine Viertelstunde vor Schluss sah Gäste-Akteur Simon Wagner wegen einer Notbremse die rote Karte. Rund 100 Zuschauer waren anwesend.







Beim 1. FC Schmidgaden gab es am Ostermontag die Punkte für den angereisten TSV Nittenau. Noch in der ersten Halbzeit brachte Sebastian Miksch (42.) die Gäste vor 150 Besuchern in Front. David Daske erhöhte in der 77. Minute. Die Nachspielzeit brachte eine rote Karte für Tobias Obendorfer von den Gastgebern und einen verwandelten Elfmeter (90.+3.) durch Marcel Hochmuth, sowie einen weiteren Treffer durch Dennis Janker (90.+7.) mit sich. Schiedsrichter: Fabian Felbermeir, Hubert Born, Hannah Born







Die SG Pertolzhofen/Niedermurach musste sich vor 75 Zuschauern am 23. Spieltag gegen den angereisten SC Katzdorf geschlagen geben, der damit den Klassenerhalt fixiert. Bereits in der achten Minute brachte Michael Bayerl die Gäste in Führung, Stefan Roth erhöhte in der elften Minute und den dritten Treffer für den SC landete erneut Michael Bayer (53.). Kurz vor Schluss brachte Johannes Scherr die Kugel für die Hausherren doch noch ins Netz (88.). Schiedsrichter: Ameya Joshi, Etienne Berger, Lukas Höcherl







Der TSV Dieterskirchen belohnte sich am Ostermontag vor 160 Fans mit einem Heim-Dreier. Der Rangzweite SV Kemnath a.B. konnte sich nicht behaupten. Das 1:0 fiel in der 30. Minute durch Lukas Schmirler, Florian Weingärtner erhöhte in der 32. Minute für die Gastgeber. In der 55. Minute konnte Gabriel Luber einen Treffer für die Gäste landen, doch kurz vor Schluss musste der SV durch die Ampelkarte für Andreas Plank (90.) in Unterzahl zu Ende kämpfen und Florian Weingärtner nutzte noch eine Chance um den Heimsieg zu besiegeln. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Tobias Gottschalk, Cedric Dirschl







Ebenfalls den Dreier daheim sicherte sich die SG Silbersee 08. Vor 120 Zuschauern gab sich der SV Haselbach torlos geschlagen. Nach nur drei Minuten Spielzeit gingen die Hausherren durch Hannes Wallner in Front, Simon Gerhardinger erhöhte in der siebten Minute und kurz nach Wiederanpfiff (46.) brachte Stefan Müller das 3:0. Schiedsrichter: Ludwig Held, Leonhard Hammerer, Alexander Sperl







Im Rennen um Platz 2 ging der TSV Detag Wernberg diesmal leer aus. Die Maximalausbeute schnappte sich stattdessen der Gastgeber FC OVI-Teunz vor 120 Schaulustigen in der zweiten Hälfte. Das erste Tor fiel durch Johannes Kretschmer in der 54. Minute, Daniel Augustin netzte zwei Buden in Folge ein (60., 80.). Kurz vor Schluss netzte Florian Weiß (88.) noch für den TSV ein. Schiedsrichter: Ralf Waworka, Julien Popko, Benjamin Brauner







Der TSV Stulln feierte beim SV Diendorf vor 270 Zuschauern den Derbydreier. In der 56. Minute erzielte Wilhelm Frank den ersten Treffer für die Gäste, Muhammadjon Komilov versenkte in der 83. Minute den Elfer gekonnt für den TSV. Kurz vor Feierabend brachte Jonas Kreis die Kugel noch ins Netz (87.) für die Gastgeber. Schiedsrichter: Marco Daucher, Leon Daucher, Luca Daucher