Fünf Tore durfte der TSV Kornburg bejubeln. – Foto: Imago / Zink

Trotz Patzer: Fortuna neuer Erster – Kornburg rasiert WFV Bayernliga Nord, der Samstag: Hof kommt in Regensburg ganz spät zurück +++ Großchwarzenlohe verliert Spiel und Kapitän +++ Effiziente Ingolstädter gewinnen U21-Duell Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord FCE Bamberg SSV Jahn II Bayern Hof Ingolstadt II + 4 weitere

Die Bayernliga Nord hat einen neuen Tabellenführer. Fortuna Regensburg heißt er. So richtig happy konnten die Oberpfälzer am Samstag aber nicht sein, gaben sie gegen Bayern Hof doch einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. In der 90. und 92. Minute trafen die Gäste zum 2:2. Früher am Tag rasierte der TSV Kornburg den weiter sieglosen Würzburger FV trotz mehrerer Ausfälle mit 5:0.



Einen bitteren Nachmittag erlebte Tabellenschlusslicht SC Großschwarzenlohe. Für die Mittelfranken war eine harte Rote Karte noch in der ersten Hälfte der Knackpunkt. Schlussendlich ging das Auswärtsmatch beim FC Eintracht Bamberg mit 0:2 verloren. Überdies verlor der Aufsteiger seinen Kapitän Justin Opcin, der sich wohl schwerer verletzt hat. Im Duell der U21-Profireserven behauptete sich der effiziente FC Ingolstadt mit 3:1 gegen den SSV Jahn.



Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): „Ein insgesamt hochverdienter Sieg für uns. In den ersten zehn Minuten war es ein Abtasten von beiden Seiten. In der Folge haben wir die Schlagzahl erhöht und sind zur Pause verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Wir hatten mehrere Hochkaräter, durch spielerisch gut herausgespielte Chancen. Kurz nach der Pause haben wir über eine schöne Kombination über Rechtsaußen das 3:0 geschossen. Wir haben nicht aufgehört, das 4:0 und 5:0 geschossen. Ein guter Auftritt der Mannschaft. Wir waren personell eng besetzt, daher ist das alles nicht selbstverständlich. Insofern sind wir hochzufrieden.“









Florian Bauer (Trainer SC Großschwarzenlohe): „Schwierige, grenzwertige Entscheidungen auf dem Platz. In der ersten Halbzeit gab es kaum Torszenen. Kurz vor der Halbzeit gab es eine Rote Karte gegen uns, die natürlich das Spiel komplett verändert. Dennoch sind wir positiv aus der Halbzeit raus. Leider haben wir unseren Kapitän verletzt verloren, da sieht es nicht gut aus. Dies passt ins Bild. In Unterzahl hatten wir einen Innenpfosten-Schuss, auf der Gegenseite fiel das 1:0 für den Gegner durch einen Handelfmeter. Dann hatten wir wieder einen Pfostenschuss und im Gegenzug fiel das 2:0. Wir werden nicht aufhören, dazu gibt es auch keinen Grund. Doch das Ding heute muss erstmal verdaut werden.“









Christoph Jank (Trainer SSV Jahn Regensburg II): „Wir sind sehr gut uns Spiel gekommen, waren griffig und gut im Angriffs-Pressing. Im Umschalten nach Balleroberung haben wir immer wieder Torgefahr erzeugt, sind verdient in Führung gegangen. Der Unterschied zu Ingolstadt war aus meiner Sicht, dass sie sehr effizient waren und aus ihren Möglichkeiten die Tore erzielt haben. Wichtig für uns ist, dass wir im Defensivbereich weiterhin besser werden. Daran werden wir arbeiten.“









Hans Meichel (Sportlicher Leiter SV Fortuna Regensburg): „Die 2:0-Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient. Der Platzverweis an Lukas Da Silva war meines Erachtens nicht berechtigt. Im Endeffekt war es glücklich für Hof, aber es ist halt im Fußball nunmehr so. Etwas schade.“