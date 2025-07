Trotz Ott-Comeback: Murnau verliert gegen A-Jugend der Löwen

Die Lobeshymnen hat der TSV Murnau nur auf den Gegner angestimmt. Einen überaus guten Eindruck hinterließ die A-Jugend der Münchner Löwen in Sachen Fußball, aber auch abseits des Platzes. „Sympathisches Auftreten. So macht es Spaß, zu testen“, sagt Trainer Martin Wagner nach der 0:2-Niederlage. Sportlich trafen zwei Teams auf einer Ebene aufeinander. „Weniger wie ein Unentschieden darfst du normal nicht haben“, sagt Abteilungsleiter Michael Adelwart. Während 1860 einen starken Angriff sowie einen Konter am Ende verwertete, ließ der TSV seine zwei besten Chancen aus: zunächst einen Lattentreffer von Leon Schlichting, anschließend ein Schuss von Konstantin Ott. Die Rückkehr des 21-Jährigen war die große Neuigkeit im Drachenlager. Nach gefühlt endloser Pause wegen seines Kreuzbandrisses ist die Freude groß gewesen, dass der Offensivmann wieder 20 Minuten auf dem Platz stand. „Das ist eine große Hoffnung, dass er zurückkehrt“, sagt Wagner.