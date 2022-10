Trotz Nullnummer beim Primus - SV Ohlstadt wahrt Chance auf Meisterrunde Gerechtes Unentschieden gegen TSV Peißenberg

Peißenberg – Dann wäre immerhin schon der direkte Vergleich gewonnen. Noch wichtiger: Wenn der SVO zum Finale der Vorrunde in Habach antritt, sind die Pöckinger spielfrei. So weit, so gut, so theoretisch. In der Praxis haben die Ohlstädter länger nicht mehr gewonnen. Drei Spieltage mit zwei kargen Torerfolgen sind kein Mutmacher für die Wochen der Wahrheit. Allerdings muss man die Partie in Peißenberg für sich betrachten.

Der tiefe rutschige Boden unterbrach immer wieder den Spielfluss. Zudem stehen die Peißenberger nicht zufällig ganz vorne. „Sie sind physisch enorm stark, da ist es schwer, vorne präsent zu sein“, stellt Stefan Frombeck fest. Der Coach der Ohlstädter Reserve vertrat am Samstag Stefan Schwinghammer, der auf einer Taufe weilte. Frombeck hob die Motivation seines Teams hervor. „Es war Zug drin und der Wille, beim Spitzenreiter etwas zu holen, klar zu erkennen.“ Ein Augenschmaus war’s nicht.

„Eine gerechte Punkteteilung“