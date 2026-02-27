Trotz null Punkten: U15 aus dem Trierer Süden gibt nicht auf C-Junioren-Regionalliga Südwest: Die Ausgangslage bei der Eintrachtrnund der Spielvereinigung Trier vor dem Start nach der Winterpause. von Sonja Gauer · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Es war ein frustrierendes erstes halbes Jahr für die C-Junioren der Spielvereinigung 1958 Trier in der Regionalliga Südwest. In allen 15 Spielen ging der U15-Nachwuchs aus dem Süden der Stadt als Verlierer vom Platz. Nur sieben Tore wollten der Mannschaft dabei gelingen. 66 Gegentreffer stehen bereits zu Buche. Dennoch blicken die Löwen mit Vorfreude auf den Re-Start nach der Winterpause. „Wir werden in jedem Spiel alles geben und genießen es nach wie vor, in dieser Liga spielen zu dürfen. Das haben wir uns verdient“, sagt Trainer Faith Yilmaz im Vorfeld der Partie in Mainz beim SV Gonsenheim (Samstag, 14.30 Uhr).

Die Ziele für die restlichen elf Partien sind aus seiner Sicht klar definiert: „Wir wollen unsere Punkte holen und in erster Linie auf uns selbst schauen. Am Ende werden wir sehen, ob es gereicht hat.“ Der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt bereits 13 Punkte. Die Vorbereitung lief vielversprechend, alle vier Testspiele gewann die SpVgg. Im Rheinlandpokal gab es indes eine 3:5-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen das klassentiefere Rot-Weiss Koblenz. „Wir haben auch gegen namhafte Gegner wie die SV Elversberg gewonnen. Das zeigt, dass wir viel investiert haben und uns sportlich deutlich weiterentwickeln konnten“, ist Yilmaz zufrieden mit den ersten Wochen im neuen Jahr. Personell konnte sich die Mannschaft mit vier Spielern aus Luxemburg verstärken. Hinter den C-Junioren des in der Regionalliga mit 14 Punkten auf Platz zehn notierten SV Eintracht Trier 05 liegt ebenfalls ein bislang komplizierter Saisonverlauf. Zwischenzeitlich lag die Mannschaft von Trainer Max Herres auf einem der drei Abstiegsränge. Mittlerweile hat man drei Punkte Vorsprung auf die gefährliche Zone. „Für die restliche Rückrunde haben wir uns vorgenommen, die individuelle und mannschaftliche Entwicklung weiter konsequent voranzutreiben, spielerisch stabil aufzutreten und uns in der Regionalliga bestmöglich zu behaupten“, erklärt Herres vor dem Heimspielauftakt gegen den VfR Wormatia 08 Worms (Samstag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Moselstadion).