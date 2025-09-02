Trotz Niederlagen: U15 von 04/19 macht Freude

Am Ende eines anstrengenden Turnierwochenendes zog Daniel Kampmann ein positives Fazit. „Ich denke, wir sind für den Ligastart am kommenden Wochenende nun gut gerüstet“, sagte der Trainer der C-Junioren von Ratingen 04/19 im Anschluss an das hochkarätig besetzte U15-Turnier beim SSV Berghausen. Aufgrund der Absage des SV Werder Bremen erhielt der Ratinger Nachwuchs kurzfristig die Chance, in das achtköpfige Teilnehmerfeld dieser Traditionsveranstaltung zu rutschen.

Und auch wenn für 04/19 die Partie nach drei Niederlagen aus drei Spielen nach der Vorrunde beendet war, wusste das Team vom Götschenbeck zu überzeugen. „Mir haben die Auftritte der Ratinger gut gefallen“, sagte etwa Turnierleiter Helmuth Höhn. Und auch Kampmann war total einverstanden mit dem, was er von seinen Schützlingen geboten bekommen hatte. „Wir haben das Spiel gegen den VfL Bochum zu Beginn offen gestalten können und auch gegen die Fortuna eine ansprechende Leistung gezeigt“, meinte der Coach mit Blick auf die beiden Samstagspiele, die mit 1:7 (Bochum) und 1:4 (Düsseldorf) verloren gingen.

Im Ratinger Lager wusste man die Ergebnisse gut einzuordnen, gehören sowohl der VfL als auch Partnerverein Fortuna zur Spitzengruppe in der Regionalliga West. Bei der knappen 2:3-Niederlage zum Abschluss zeigte Ratingen am Sonntagvormittag gegen den 1. FC Kaiserslautern dann noch einmal einemehr als respektable Leistung, die zuversichtlich stimmt für das, was nun kommt. In Staffel 2 der Regionalliga West gastiert die Kampmann-Elf am kommenden Wochenende zum Start beim FC Hennef. Mit den Erfahrungen, die sie in Berghausen gegen bärenstarke Konkurrenz sammeln durfte, sollte sie dort nicht chancenlos sein. „Eine bessere Vorbereitung hätten wir doch gar nicht haben können“, sagte Kampmann.