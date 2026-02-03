Trotz Niederlagen: Der 1. FC GAP und der TSV 1865 Murnau zeigen Fortschritte

Der TSV Murnau verlor gegen Bayernligist FC Deisenhofen mit 0:2. – Foto: Markus Nebl/FuPa

Insgesamt macht Abdo „Nachholbedarf im athletischen Bereich“ aus, zudem ein Manko in Sachen „nötiger Cleverness“ und freilich auch jenem Umstand, der das FC-Team seit Saisonbeginn begleitet: die letzte Überzeugung im Abschluss. Jeder Fußballer muss „die Mentalität entwickeln, Spiele nicht nur sehr gut zu gestalten, sondern sie zwingend zu gewinnen“. Dieses Bewusstsein steht als nächster Entwicklungsschritt an.

Trotz Niederlage im Testspiel überwiegt für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen das Positive. Dass der Regionalligist SC Imst am Ende zwei Treffer mehr auf dem Konto hatte und mit 3:1 gewann, war keine wirkliche Überraschung. Wichtig war: Neu-Coach Khaled Abdo sah eine deutliche Steigerung zum 3:2 gegen Polling. Gleichwohl muss er sich weiterhin mit den seit Monaten köchelnden Problemfeldern herumschlagen.

Mut machte hingegen Lukas Endes Führungstor. Der junge Angreifer lief den Imster Torhüter nach einem Rückpass entschlossen an, sodass der den Ball vertändelte und am Ende das leere Tor vor sich hatte. Diese Überzeugung erwartet der Coach über das gesamte Spielfeld. Das Team müsse Situationen „einfacher lösen“. So überraschten auch die Gegentore nicht wirklich, die der 46-Jährige als ein Gemisch aus „individuellen Fehlern und Abstimmungsproblemen“ zusammenfasst. Erfreulich waren da schon mehr die Vielzahl hochkarätiger Chancen zum Ende hin. Mehrfach wäre eine Ergebniskorrektur möglich gewesen. Diese Kaltschnäuzigkeit will sich der Landesligist in den kommenden Wochen erarbeiten. Bereits am Mittwoch geht es zum VfL Kaufering.

An selbigem Tag probt auch der TSV 1865 Murnau gegen den SV Raisting den Ernstfall. Der aktuell Tabellendritte der Landesliga befindet sich auf dem richtigen Weg, wie Co-Trainer Benedikt Hausmann betont. Gegen Bayernligisten FC Deisenhofen verloren seine Fußballer zwar mit 0:2 am vergangenen Wochenende, doch die Partie „hätte auch anders ausgehen können“. Vor dem Führungstreffer hatten die Murnauer selbst zwei hochkarätige Chancen, vergaben jedoch.