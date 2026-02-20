Trotz Niederlage zuversichtlich ins erste Heimspiel

Für die U17 des 1. FC Saarbrücken geht es am Samstag (13 Uhr, Kunstrasen am FC-Sportfeld, Camphjauser Str.) im Heimspiel gegen den SC Freiburg darum, den guten Eindruck vom ersten Spiel in Ulm zu bestätigen. Dort gab es trotz drei eigenen Treffern eine 3:4-Niederlage. "Wir haben dort ja trotz unserer Unterzahlsituation ein gutes Spiel gemacht, daran wollen wir anschließen. Aufgrund der Sperren und einigen krankheitsbedingten Ausfällen werden wir aber mit einem dünnen Kader antreten, im Tor wird wahrscheinlich ein U15-Spieler stehen, dem wir aber voll vertrauen, weil er sich das aufgrund seiner guten Leistungen auch verdient hat. Der SC Freiburg hat im Jugendfußball zwar einen wohlklingenden Namen, aber sie haben die Liga A verpasst. Deshalb sehen wir sie als gleichwertig an und wollen direkt den ersten Heimsieg einfahren", sagt Borgard am Tag vor der Begegnung. m