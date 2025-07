Trotz Niederlage viele positive Ansätze - Wübü unterliegt Lommersum Verlinkte Inhalte Testspiele Lommersum SF Wüschheim

Am Sonntag stand für unsere Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim das erste Test-Heimspiel der neuen Saison an. Gegner war kein Geringerer als der ambitionierte A-Ligist SSV Eintracht Lommersum. Bei hochsommerlichen 30 Grad entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem unsere Mannschaft vor allem in der ersten Hälfte auf Augenhöhe agierte – und das trotz müder Beine, denn die Mannschaft war am Vorabend noch auf der Hochzeitsparty von Coach Alexander Becker eingeladen. Starker Beginn – aber eiskalte Gäste

Unsere WÜBÜ-Jungs kamen gut ins Spiel und kontrollierten in der Anfangsphase das Geschehen. Der Ball lief ordentlich durch die eigenen Reihen, die Körpersprache stimmte, und auch die ersten Torchancen ließen nicht lange auf sich warten: Spitzki traf nach einem schnellen Angriff nur den Pfosten, kurz darauf scheiterte Yannick Rutkowski freistehend am stark reagierenden Keeper der Gäste. Ein früher Führungstreffer wäre verdient gewesen – doch es kam anders. Stattdessen schlugen die Gäste eiskalt zu: In der 19. Minute führte ein Eckball zur überraschenden Führung. Der Ball wurde scharf an den ersten Pfosten gezogen, unsere Zuordnung stimmte nicht – und Timo Bong konnte ungehindert aus kurzer Distanz zum 0:1 einschießen. Ein Wirkungstreffer, der nur wenige Minuten später verstärkt wurde: Nach einem Einwurf über die linke Seite kombinierte sich Lommersum stark durch, der Querpass in den Fünfer fand Philipp Henn – 0:2 in der 26. Minute. Effektivität, wie man sie sich wünscht.