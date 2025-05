Trotz Niederlage: Verden schafft Klassenerhalt

Der FC Verden 04 hat sein großes Ziel erreicht: den Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen. Die Niederlage gegen den SC Spelle-Venhaus spielte keine Rolle mehr, da sie knapp ausfiel.

Dabei misslang der Start in die Begegnung. Zwölf Minuten waren vorüber, als Marvin Kehl zum 0:1 vollendete. Anschließend agierte der Gast vor über 500 Zuschauern weiter überlegen. Dennoch gelang den Reiterstädtern der Ausgleich. Lukas Muszong verwandelte einen an Bastian Reiners verursachten Elfmeter - 1:1 (33.) Doch Spelle-Venhaus stellte weiter die aktivere Mannschaft. Ein Eigentor von Jannis Niestät besorgte schließlich das 1:2. Daran änderte sich in der Folge nichts mehr.